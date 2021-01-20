Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился маминым рецептом торта «Наполеон»

Как пишет Рoliteka.net у себя в Instagram шеф-повар раскрыл все тонкости приготовления вкусного десерта.

"В каждой семье был собственный Наполеон - у меня довольно влажный но с плотными лепешками. Рецепт мне перешел от мамы, я конечно его немного переделал со временем, а вот маме достался от ее тети, так что можно считать это уже семейная реликвия», - отметил ресторатор.

На 7-8 очень тонких лепешек диаметром 26-28 см понадобится:

450г муки

3 яйца

70г сахара

70г сметаны

70г растопленного сливочного масла

30г молока

15г коньяка или другого алкоголя (выполняю роль разрыхлителя)

2г соли

Из всех ингредиентов замесить тесто. Оно быть мягкое, но не липнуть к рукам. Раскатать тонко тесто муке, вырезать круглые лепешки, проткнуть вилкой и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до карамельной румяности вместе с остатками теста.

Готовим крем

800-900мл молока и 200г сахара довести до кипения и ввести смесь с:

100г муки

4 яйца

50-60г сахара

200г молока

10г ванильного сахара (по желанию)

Завариваем в большом сотейнике на плите, очень интенсивно перемешивая венчиком, чтобы не пригорело, и остужаем.

Когда крем остыл, нужно добавить 300г сливочного масла комнатной температуры и взбить до полного растворения масла. Должен получиться ароматный шелковистый, однородный крем.

Промазываем коржи, разделив крем на 6 частей. Торт оставляем на ночь в холодильнике под пленкой, и утром отправляем под пресс - пленка/доска/кастрюля с водой на час-два.

Печеные остатки теста измельчаем в блендере, а затем посыпаем ими уже готовый «Наполеон».

Вес готового торта примерно 1400-1500 граммов.

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