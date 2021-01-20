Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился маминым рецептом торта «Наполеон»
Как пишет Рoliteka.net у себя в Instagram шеф-повар раскрыл все тонкости приготовления вкусного десерта.
"В каждой семье был собственный Наполеон - у меня довольно влажный но с плотными лепешками. Рецепт мне перешел от мамы, я конечно его немного переделал со временем, а вот маме достался от ее тети, так что можно считать это уже семейная реликвия», - отметил ресторатор.
На 7-8 очень тонких лепешек диаметром 26-28 см понадобится:
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- 450г муки
- 3 яйца
- 70г сахара
- 70г сметаны
- 70г растопленного сливочного масла
- 30г молока
- 15г коньяка или другого алкоголя (выполняю роль разрыхлителя)
- 2г соли
Из всех ингредиентов замесить тесто. Оно быть мягкое, но не липнуть к рукам. Раскатать тонко тесто муке, вырезать круглые лепешки, проткнуть вилкой и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до карамельной румяности вместе с остатками теста.
Готовим крем
- 800-900мл молока и 200г сахара довести до кипения и ввести смесь с:
- 100г муки
- 4 яйца
- 50-60г сахара
- 200г молока
- 10г ванильного сахара (по желанию)
Завариваем в большом сотейнике на плите, очень интенсивно перемешивая венчиком, чтобы не пригорело, и остужаем.
Когда крем остыл, нужно добавить 300г сливочного масла комнатной температуры и взбить до полного растворения масла. Должен получиться ароматный шелковистый, однородный крем.
Промазываем коржи, разделив крем на 6 частей. Торт оставляем на ночь в холодильнике под пленкой, и утром отправляем под пресс - пленка/доска/кастрюля с водой на час-два.
Печеные остатки теста измельчаем в блендере, а затем посыпаем ими уже готовый «Наполеон».
Вес готового торта примерно 1400-1500 граммов.
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