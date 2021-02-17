Участница шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" покорила зрителей необычной внешностью и профессионализмом

Как пишет Politeka.net, одна из шеф-поваров, которые демонстрируют свои кулинарные шедевры перед строгими судьями проекта, нашла искреннюю поддержку среди зрителей благодаря своей харизме и способностям. Горячее обсуждение 33-летней Лилии появилось на странице шоу в Instagram.

Среди участников, удивляющих и восхищающих преданных телезрителей, особое внимание привлекает Лилия, которая, несмотря на свой модой возраст, уже успела добиться хороших карьерных успехов. Девушка из Одессы начинала работать на должности пиццайоло и работала в лучших ресторанах города.

Поклонники "Мастер Шеф. Профессионалы" в своих комментариях в соцсети отметили, что Лилия отличается крайне неординарной внешностью и обладает далеко не женскими чертами. Но несмотря на то, что она больше напоминает мальчика с короткой стрижкой и не пользуется косметикой, у девушки есть все шансы получить много голосов от телезрителей.

"О, Господи, я думала, это мальчик", " Класс, она мне очень нравится", "Она очень крутая", "Вот пока Лиля мне больше нравится", " Ой, что за красивая?", "А, это же наша Лиля. Безумно крутая и очень хорошая", "Болею за нее", "Желаю победы, очень сильная девушка", "Выглядит как парень", "Лиля, молодец. Держу за тебя кулачки", "Очень понравилась эта девушка. Буду за неё", " Достойная претендентка на победу", " Клевая!", "Женщина - огонь", " Вот победитель!", "Крутой будет игрок, удачи", "Очень похожа на молодого Зеленского"- пишут пользователи в соцсети.

Напомним, "Мастер Шеф. Профессионалы 3", участники накормили Эктора и Ярославского вонючими консервами: "Это треш!"

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