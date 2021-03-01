Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом ідеальних чебуреків

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку кулінара у соцмережі.

«Так, можливо це не так корисно як хотілося б але тааааак смачно», - зазначив суддя популярного кулінарного шоу.

Для тісто потрібно:

300 г борошна + на підпил

200г води (окроп)

Сіль

Начинка:

250г м’ясного фаршу

1 томат

1 велика цибулина

150г сиру

25г води

Сіль, перец

Очищена олія без запаху - приблизно 500г

Приготування:

До 275 грамів борошна додати сіль та залити гарячою водою (приблизно 70 градусів). Добре перемішати і залишив трохи охолонути. Потім ще досить теплим добре вимішати, додаючи необхідну кількість борошна. Має вийти еластичне але не дуже туге тісто, яке потрібно залишити під мискою відлежатися.

Тим часом беремося за приготування начинки. Для цього цибулю, цілий томат а також сир натерти на тертушці. Додати ароматну сіль з травами.

«Ви можете узяти сіль, перец та й навіть зелень яка під рукою є і додав ще 25 грамів води - щоб фарш був ну дуже соковитий», - зазначив кулінар.

На столі тоненько розкатати шматочок тіста, додаючи борошно і вирізати круг, для цього можна скористатися кришкою.

В заготовку покласти повну з верхом ложку фаршу, закрити краї, випускаючи надлишкове повітря і закріпити виделкою ще.

Розігріти олію на досить великому вогні. На одній сковороді можна смажити одразу два чебуреки десь по хвилині з кожної сторони.

Чебурек готовий с коли він починає «надуватися» - це всередині закипіла начинка. Тоді його треба швидко і обережно знімати на паперову серветку.

«Їсти краще склавши навпіл, так щоб утворився «конверт» і не витікав сік. В мене фарш був жирнуватий трохи - раджу менш жирний або без сиру тоді», - зазначив кулінар.

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