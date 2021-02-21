Володимир Ярославський готує звичайне пюре з картоплі незвичайним способом

Про це він написав на свій сторінці в Іnstagram.

Вимогливий і уважний суддя з програми "Майстер шеф" Володимир Ярославський є неординарною особистістю. Багатьом він запам'ятався в проєкті як відмінний знавець своєї справи і професіонал, який має власну концепцію.

Маючи ґрунтовні знання і досвід готування в різних ресторанах світу, Володимир Ярославський не боїться звертатися до простих рецептів страв, привносячи щось своє в пересічний продукт.

За словами Володимира Ярославського, він є знавцем італійської та французької кухні, проте намагається готувати з українських продуктів. Знаменитий шеф любить повторювати, що їжа повинна приносити користь.

У своєму мікроблозі знаменитість показує уроки майстерності кожному бажаючому, а будь-який українець може навчитися готувати смачно і правильно.

Нещодавній пост майстра присвячений картопляному пюре. Здавалося б, приготувати таке зможе кожна людина. Але після перегляду фотографій і відео, глядачі розуміють, що це справа не така проста. Вся справа у картоплі.

Володимир Ярославський згадує Хестона Блюменталя і Робюшона, які є відомими кухарями.

Для отримання відмінного результату, радить Ярославський, потрібно взяти крохмалисту картоплю. Також знадобляться жирні вершки, масло, молоко і трохи мускатного горіха. Відваривши картоплю на повільному вогні, слід протерти її через сито і додати гаряче молоко.

В цей час вершки та масло розігріваються на сковорідці, а потім також додаються в майбутнє пюре. В кінці Володимир присипає невеликою кількістю мускатного горіха.

Нагадавши, Ярославський навчив усіх робити майонез, однією лівою.

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