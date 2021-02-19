Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво ошеломил откровением, и признался, что несколько раз пытался покончить с собой

48-летний ресторатор и шоумен поделился своей историей в интервью СТБ, передает Politeka.net.

Эктор Хименес-Браво на экранах телевизоров и соцсетях сейчас заряжает позитивом и производит впечатление веселого и уверенного в себе мужчины. Но, так было не всегда.

Судья шоу "Мастер Шеф" признался, что в детстве много натерпелся.

«Отцу с братом нравилось насмехаться, издеваться над моим видом. Я был очень худенький. И то, как я выглядел, как я двигался, как бегал в футбол, что бы я ни делал – всегда были насмешки и насмешки. Я был как клоун для них. И все семейные встречи – это были худшие моменты в моей жизни», - поделился он.

Эктор добавил, что из-за такого сильного давления даже хотел свести счеты с жизнью.

«Я уверен, что ни один ребенок в мире не должен переживать такое психологическое давление. Я очень много плакал, был в отчаянии. Я не мог понять, почему это происходит. Я три раза пытался совершить суицид, потому что уже не хотел жить…», - рассказал ресторатор.

Отметим, откровенный рассказ судья шоу "Мастер Шеф" просто ошеломил пользователи Сети.

«Эктор, сколько надо силы иметь, чтобы вот так честно рассказать о себе», «Такой успешный и такой ранимый», «Какое интервью... в какие-то моменты даже больно слушать», «Может потому и стал успешным, что вытерпел и выстоял трудности в детстве! Дай Бог здоровья и счастья!», - пишут в комментариях.

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