Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом вкусного домашнего майонеза

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу кулинара в соцсети.

Так, Ярославский рассказал, как в домашних условиях приготовить вкусный и натуральный майонез.

Для соуса понадобятся следующие ингредиенты:

2 желтка;

300-340 граммов очищенного масла без запаха;

1 столовая ложка нежной горчицы (25 граммов);

соль (по вкусу);

1 чайная ложка сахара;

черный перец;

сок 1/3 лимона;

50 граммов воды (жидкости).

"Поместите в миску желтки, соль, я добавляю еще сахар, горчицу и перец, и хорошо взбейте в пену венчиком - как говорится, растереть добела! Это нужно для того, чтобы процесс эмульгации дальше шел очень легко - мы увеличиваем объем продуктов. Далее тончайшей струйкой добавляем масло, даже частями - сначала как на видео добавили, хорошо перемешали, добавили, перемешали", - написал Ярославский.

После этого, по его словам, смесь густеет на глазах.

"Можно конечно готовить и в комбайне, но обратите внимание: сам майонез мы не взбиваем - перемешиваем", - подчеркнул кулинарный эксперт.

Когда добавлено почти все масло, масса уже должна быть плотная и густая. Количество масла зависит от размера желтков.

"Далее добавляю сок лимона, перемешиваю, добавляю воду или молоко в моем случае. Перемешиваю и довожу до вкуса, если надо - это еще соль или сахар", - написал он.

"Рецепт сделан одной правой рукой - левой снимал", - добавил Ярославский.

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