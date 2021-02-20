Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом вкусного домашнего майонеза
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу кулинара в соцсети.
Так, Ярославский рассказал, как в домашних условиях приготовить вкусный и натуральный майонез.
Для соуса понадобятся следующие ингредиенты:
- 2 желтка;
- 300-340 граммов очищенного масла без запаха;
- 1 столовая ложка нежной горчицы (25 граммов);
- соль (по вкусу);
- 1 чайная ложка сахара;
- черный перец;
- сок 1/3 лимона;
- 50 граммов воды (жидкости).
"Поместите в миску желтки, соль, я добавляю еще сахар, горчицу и перец, и хорошо взбейте в пену венчиком - как говорится, растереть добела! Это нужно для того, чтобы процесс эмульгации дальше шел очень легко - мы увеличиваем объем продуктов. Далее тончайшей струйкой добавляем масло, даже частями - сначала как на видео добавили, хорошо перемешали, добавили, перемешали", - написал Ярославский.
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После этого, по его словам, смесь густеет на глазах.
"Можно конечно готовить и в комбайне, но обратите внимание: сам майонез мы не взбиваем - перемешиваем", - подчеркнул кулинарный эксперт.
Когда добавлено почти все масло, масса уже должна быть плотная и густая. Количество масла зависит от размера желтков.
"Далее добавляю сок лимона, перемешиваю, добавляю воду или молоко в моем случае. Перемешиваю и довожу до вкуса, если надо - это еще соль или сахар", - написал он.
"Рецепт сделан одной правой рукой - левой снимал", - добавил Ярославский.
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