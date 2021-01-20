Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився маминим рецептом торта «Наполеон»

Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram шеф-кухар розкрив всі тонкощі приготування смачного десерту.

«В кожній родині був власний Наполеон - в мене досить вологий але з плотними коржами. Рецепт мені перейшов від мами, я звичайно його трохи переробив з часом, а от мамі дістався від її тітки, так, що можна вважати це вже сімейна реліквія», - зазначив ресторатор.

На 7-8 дуже тонких коржів діаметром 26-28 см знадобиться:

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  • 450г борошна
  • 3 яйця
  • 70г цукру
  • 70г сметани
  • 70г розтопленого вершкового масла
  • 30г молока
  • 15г коньяку або іншого алкоголю (виконую роль розпушувача)
  • 2г солі

З усіх інгредієнтів замісити тісто. Воно бути м’яке, але не липнути до рук. Розкотати тонко тісто борошні, вирізати круглі коржі, проткнути виделкою і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці до карамельної рум'яності разом з рештками тіста.

Готуємо крем

  • 800-900мл молока і 200г цукру довести до кипіння і ввести суміш з:
  • 100г борошна
  • 4 яйця
  • 50-60г цукру
  • 200г молока
  • 10г ванільного цукру (за бажанням)

Заварюємо у великому сотейнику на плиті, дуже інтенсивно перемішуючи вінчиком, щоб не пригоріло, і охолоджуємо.

Коли крем охолов, потрібно додати 300г вершкового масла кімнатної температури і збити до повного розчинення масла. Має вийти ароматний шовковистий, однорідний крем.

Промазуємо коржі, розділивши крем на 6 частин. Торт залишаємо на ніч в холодильнику під плівкою, і вранці відправляємо під прес - плівка/дошка/каструля с водою на годину-дві.

Печені рештки тіста подрібнюємо у блендері, а потім посипаємо ними вже готовий «Наполеон».

Вага готового торта приблизно 1400-1500 грамів.

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