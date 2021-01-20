Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився маминим рецептом торта «Наполеон»
Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram шеф-кухар розкрив всі тонкощі приготування смачного десерту.
«В кожній родині був власний Наполеон - в мене досить вологий але з плотними коржами. Рецепт мені перейшов від мами, я звичайно його трохи переробив з часом, а от мамі дістався від її тітки, так, що можна вважати це вже сімейна реліквія», - зазначив ресторатор.
На 7-8 дуже тонких коржів діаметром 26-28 см знадобиться:
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- 450г борошна
- 3 яйця
- 70г цукру
- 70г сметани
- 70г розтопленого вершкового масла
- 30г молока
- 15г коньяку або іншого алкоголю (виконую роль розпушувача)
- 2г солі
З усіх інгредієнтів замісити тісто. Воно бути м’яке, але не липнути до рук. Розкотати тонко тісто борошні, вирізати круглі коржі, проткнути виделкою і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці до карамельної рум'яності разом з рештками тіста.
Готуємо крем
- 800-900мл молока і 200г цукру довести до кипіння і ввести суміш з:
- 100г борошна
- 4 яйця
- 50-60г цукру
- 200г молока
- 10г ванільного цукру (за бажанням)
Заварюємо у великому сотейнику на плиті, дуже інтенсивно перемішуючи вінчиком, щоб не пригоріло, і охолоджуємо.
Коли крем охолов, потрібно додати 300г вершкового масла кімнатної температури і збити до повного розчинення масла. Має вийти ароматний шовковистий, однорідний крем.
Промазуємо коржі, розділивши крем на 6 частин. Торт залишаємо на ніч в холодильнику під плівкою, і вранці відправляємо під прес - плівка/дошка/каструля с водою на годину-дві.
Печені рештки тіста подрібнюємо у блендері, а потім посипаємо ними вже готовий «Наполеон».
Вага готового торта приблизно 1400-1500 грамів.
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