Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився найпростішим рецептом смачного паштету з курячої печінки
Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram шеф-кухар детально розповів, як приготувати паштет, який буде не тільки приємним на смак, але і легким для шлунка.
Інгредієнти:
- 500г куряча печінка очищена
- 300 г Цибуля ріпчаста
- 250г морква
- 75г стебло селери
- 200г вершкове масло 82.5%
- 20г мед
- Сіль, духмяний і чорний перець
- Чебрець
- Рослинна олія для смаження
Приготування:
"Заміжня" Бузова в небезпечному міні-бікіні осоромилася перед публікою, необачні фото: "Олечка, де твої..."
"Чапкіс відмовляється від їжі і води": з'явилося фото і нові подробиці про стан судді "Танців з зірками"
"Заміжня" Бузова в небезпечному міні-бікіні осоромилася перед публікою, необачні фото: "Олечка, де твої..."
Анджеліна Джолі не стала ховати розкішний бюст в глибокому декольте: "Ось це диво"
Винник вирішив змінити імідж, здивувавши навіть "вовчиць", кадри перевтілення: "Блін, який чоловік"
Очищаємо печінку від плівок і дуже уважно - від жовчі. Овочі очищаємо і нарізаємо довільно - 1.5 на 1.5 см кубиком, наприклад.
Розігріваємо сотейник, обсмажуємо на початку моркву до легкої рум'яної скоринки, потім додаємо цибулю і обсмажуємо разом з морквою. Додаємо селеру і ще злегка обсмажуємо( всі овочі повинні бути красиво злегка рум'яні і дуже смачно пахнути)
Далі трохи відсуваємо овочі з дна сотейника і кладемо туди печінку. Обсмажуємо з усіх боків хвилин 5-7 (все обсмажування ми робимо для приємного смаку і аромату готового паштету, щоб не було запаху сирої цибулі йди вареної печінки).
Додаємо духмяний перець, сіль, чорний перець і свіжий чебрець і закриваємо кришкою. Тушкуємо під кришкою періодично помішуючи на повільному вогні міні 12-15 (в цей час печінка починає виділяти багато вологи)
Відкриваємо кришку і випаровуємо зайву вологу 5-10 хвилин.
Додаємо мед.
Охолоджуємо повністю, і пропускаємо 2 рази через м'ясорубку
Додаємо м'яке масло і ще раз пропускаємо через м'ясорубку
Якщо хочете ідеально ніжною і однорідною текстури можна ще «пробити» ручним блендером і протерти через сито або пропустити з маслом через м'ясорубку кілька разів.
"Такий паштет дуже м'який, ніжний, не темніє. Легкий і приємний в смаку і легкий "на шлунок» а то коли дуже білковий - у мене довго переробляється", - зазначив кулінар.
Ярославський додав, що паштет можна полити зверху винним або фруктовим желе.
Нагадавши, суддя "Майстер Шеф" Ярославський розкрив секрет смачного медовика, який легко приготувати: "божественний»
Як повідомляла Politeka, після фіналу "Майстер Шеф-10" українці рвуть і метають, хто переміг: "яка ганьба!"
Також Politeka писала, що суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський розкрив секрет ідеального курячого бульйону: "нарешті…»