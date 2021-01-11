"Буде не лише приємним на смак, але і..."

Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився найпростішим рецептом смачного паштету з курячої печінки

Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram шеф-кухар детально розповів, як приготувати паштет, який буде не тільки приємним на смак, але і легким для шлунка.

Інгредієнти:

500г куряча печінка очищена

300 г Цибуля ріпчаста

250г морква

75г стебло селери

200г вершкове масло 82.5%

20г мед

Сіль, духмяний і чорний перець

Чебрець

Рослинна олія для смаження

Приготування:

Очищаємо печінку від плівок і дуже уважно - від жовчі. Овочі очищаємо і нарізаємо довільно - 1.5 на 1.5 см кубиком, наприклад.

Розігріваємо сотейник, обсмажуємо на початку моркву до легкої рум'яної скоринки, потім додаємо цибулю і обсмажуємо разом з морквою. Додаємо селеру і ще злегка обсмажуємо( всі овочі повинні бути красиво злегка рум'яні і дуже смачно пахнути)

Далі трохи відсуваємо овочі з дна сотейника і кладемо туди печінку. Обсмажуємо з усіх боків хвилин 5-7 (все обсмажування ми робимо для приємного смаку і аромату готового паштету, щоб не було запаху сирої цибулі йди вареної печінки).

Додаємо духмяний перець, сіль, чорний перець і свіжий чебрець і закриваємо кришкою. Тушкуємо під кришкою періодично помішуючи на повільному вогні міні 12-15 (в цей час печінка починає виділяти багато вологи)

Відкриваємо кришку і випаровуємо зайву вологу 5-10 хвилин.

Додаємо мед.

Охолоджуємо повністю, і пропускаємо 2 рази через м'ясорубку

Додаємо м'яке масло і ще раз пропускаємо через м'ясорубку

Якщо хочете ідеально ніжною і однорідною текстури можна ще «пробити» ручним блендером і протерти через сито або пропустити з маслом через м'ясорубку кілька разів.

"Такий паштет дуже м'який, ніжний, не темніє. Легкий і приємний в смаку і легкий "на шлунок» а то коли дуже білковий - у мене довго переробляється", - зазначив кулінар.

Ярославський додав, що паштет можна полити зверху винним або фруктовим желе.

Нагадавши, суддя "Майстер Шеф" Ярославський розкрив секрет смачного медовика, який легко приготувати: "божественний»

Як повідомляла Politeka, після фіналу "Майстер Шеф-10" українці рвуть і метають, хто переміг: "яка ганьба!"

Також Politeka писала, що суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський розкрив секрет ідеального курячого бульйону: "нарешті…»