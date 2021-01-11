Судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский поделился самым простым рецептом вкусного паштета из куриной печени
Как пишет Рoliteka.net, у себя в Инстаграм шеф-повар детально рассказал, как приготовить паштет, который будет не только приятным на вкус, но и легким для желудка.
Ингридиенты:
- 500г куриная печень очищенная
- 300 г лук репчатый
- 250г морковь
- 75г стебель сельдерея
- 200г сливочное масло 82.5%
- 20г мёд
- Соль, душистый и чёрный перец
- Тимьян
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
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Очищаем печень от плёнок и очень внимательно - от желчи. Овощи очищаем и нарезаем произвольно - 1.5 на 1.5 см кубиком, например.
Разогреваем сотейник, обжариваем в начале морковь до легкой румяной корочки, затем добавляем лук и обжариваем вместе с морковью. Добавляем сельдерей и ещё слегка обжариваем (все овощи должны быть красиво слегка румяные и очень вкусно пахнуть).
Далее чуть отодвигаем овощи со дна сотейника и кладем туда печень. Обжариваем со всех сторон минут 5-7 (все обжарки мы делаем для приятного вкуса и аромата готового паштета, чтобы не было запаха сырого лука иди варёной печени).
Добавляем душистый перец, соль, чёрный перец и свежий тимьян и закрывшем крышкой. Тушим под крышкой периодически помешивая на медленном огне мини 12-15 (в это время печень начинает выделять много влаги)
Открываем крышку и выпариваем лишнюю влагу 5-10 минут.
Добавляем мёд.
Остужаем полностью, и пропускаем 2 раза через мясорубку
Добавляем мягкое масло и ещё раз пропускаем через мясорубку
Если хотите идеально нежной и однородной текстуры можно ещё «пробить» ручным блендером и протереть через сито или пропустить с маслом через мясорубку несколько раз.
«Такой паштет очень мягкий, нежный, не темнеет. Легкий и приятный во вкусе и легкий «на желудок» а то когда очень белковый - у меня долго перерабатывается», - отметил кулинар.
Ярославский добавил, что паштет можно полить сверху винным или фруктовым желе.
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