"Будет не только приятным на вкус, но и..."

Судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский поделился самым простым рецептом вкусного паштета из куриной печени

Как пишет Рoliteka.net, у себя в Инстаграм шеф-повар детально рассказал, как приготовить паштет, который будет не только приятным на вкус, но и легким для желудка.

Ингридиенты:

500г куриная печень очищенная

300 г лук репчатый

250г морковь

75г стебель сельдерея

200г сливочное масло 82.5%

20г мёд

Соль, душистый и чёрный перец

Тимьян

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Очищаем печень от плёнок и очень внимательно - от желчи. Овощи очищаем и нарезаем произвольно - 1.5 на 1.5 см кубиком, например.

Разогреваем сотейник, обжариваем в начале морковь до легкой румяной корочки, затем добавляем лук и обжариваем вместе с морковью. Добавляем сельдерей и ещё слегка обжариваем (все овощи должны быть красиво слегка румяные и очень вкусно пахнуть).

Далее чуть отодвигаем овощи со дна сотейника и кладем туда печень. Обжариваем со всех сторон минут 5-7 (все обжарки мы делаем для приятного вкуса и аромата готового паштета, чтобы не было запаха сырого лука иди варёной печени).

Добавляем душистый перец, соль, чёрный перец и свежий тимьян и закрывшем крышкой. Тушим под крышкой периодически помешивая на медленном огне мини 12-15 (в это время печень начинает выделять много влаги)

Открываем крышку и выпариваем лишнюю влагу 5-10 минут.

Добавляем мёд.

Остужаем полностью, и пропускаем 2 раза через мясорубку

Добавляем мягкое масло и ещё раз пропускаем через мясорубку

Если хотите идеально нежной и однородной текстуры можно ещё «пробить» ручным блендером и протереть через сито или пропустить с маслом через мясорубку несколько раз.

«Такой паштет очень мягкий, нежный, не темнеет. Легкий и приятный во вкусе и легкий «на желудок» а то когда очень белковый - у меня долго перерабатывается», - отметил кулинар.

Ярославский добавил, что паштет можно полить сверху винным или фруктовым желе.

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