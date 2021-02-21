Повар и судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская порадовала публику неожиданными кадрами
Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм видеонарезку, в которой показала самые забавные моменты, произошедшие с ней во время съемок прошлого сезона "МастерШеф. Профессионалы 2" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Ольге приходилось бесстрашно пробовать экстраординарные блюда, приготовленные участниками. Порой девушка за улыбкой, видимо, прятала "истерику".
"Пересматривая @masterchefstb вспомнились курьезы)) Иногда у нас бывает очень весело! Искренне и безусловно люблю проект, который подарил мне новую жизнь! Спасибо, что Ты с нами, дорогой зритель! ❤️", - душевно подписала кадры Мартыновская.
Пользователи оценили старания судьи, засыпав комплиментами и ностальгируя вместе с ней:
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"Ой, прошлый сезон Мастершеф Профессионалы был очень ярким, и да... много смешных моментов😂 Оля, Вы держали себя достойно и прекрасно ❤️👏"
"Ахах😂самые яркие кадры🔥"
"Нереально красивая 😍"
"Оля, Вы душа проекта❤️😉😍 а второй сезон профессионалов для меня самый любимый ❤️"
"Самая живая и очень крутая ведущая 🔥"
"Класс😂 помним эти моменты😂"
"Смеюсь на всю хату, это пушка! 😂"
Ранее мы рассказывали, как Мартыновская и еще один судья "МастерШеф" Владимир Ярославский огорошили внезапным фото в постели. Парочка стояла на коленях, показывая свои животы - как делают беременные во время фотосессий.
"У нас будет "ребенок", - подписал фото Ярославский. - Мы с @olga_martynovska думали, как сделать наши рецепты уникальными для вас и решили, что один шеф – это хорошо, а два – еще лучше. Мы готовим общую книгу...".
Напомним, крик души красотки-победительницы "Мастер Шеф" потряс Сеть, срочно нужна помощь: "Почему я одна?"
Как сообщала Politeka, в "Мастер Шеф. Профессионалы - 3" пришел "двойник" Влада Ямы: "В его глазах можно утонуть"