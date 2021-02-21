Владимир Ярославский готовит обычное пюре из картошки необычным способом

Об этом он написал на свой странице в Іnstagram.

Требовательный и внимательный судья из программы "Мастер шеф" Владимир Ярославский является неординарной личностью. Многим он запомнился в проекте как отличный знаток своего дела и профессионал, имеющий собственную концепцию.

Имея основательные знания и опытработы в различных ресторанах мира, Владимир Ярославский не боится обращаться к простым рецептам блюд, привнося что-то свое в заурядный продукт.

По словам Владимира Ярославского, он является знатоком итальянской и французской кухни, однако старается готовить из украинских продуктов. Знаменитый шеф любит повторять, что пища должна приносить пользу.

В своем микроблоге знаменитость показывает уроки мастерства каждому желающему, а любой украинец может научиться готовить вкусно и правильно.

Недавний пост мастера посвящен картофельному пюре. Казалось бы, приготовить такое сможет каждый человек. Но после просмотра фотографий и видео, зрители понимают, что это дело не такое простое. Все дело в картошке.

Владимир Ярославский упоминает Хестона Блюменталя и Робюшона, являющихся известными поварами.

Для получения отличного результата, советует Ярославский, нужно взять крахмалистую картошку. Также понадобятся жирные сливки, масло, молоко и немного мускатного ореха. Отварив картошку на медленном огне, следует протереть её через сито и добавить горячее молоко.

В это время сливки и масло разогреваются на сковородке, а потом также добавляются в будущее пюре. В конце Владимир присыпает небольшим количеством мускатного ореха.

Напомним, Ярославский научил всех делать майонез, одной левой.

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