Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом смачного домашнього майонезу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку кулінара у соцмережі.

Так, Ярославський розповів, як в домашніх умовах приготувати смачний і натуральний майонез.

Для соусу знадобляться наступні інгредієнти:

2 жовтка;

300-340 грамів очищеної олії без запаху;

1 столова ложка ніжної гірчиці (25 грамів);

сіль (за смаком);

1 чайна ложка цукру;

чорний перець;

сік 1/3 лимону;

50 грамів води (рідини).

"Помістіть у миску жовтки, сіль, я додаю ще цукор, гірчицю і перець, і добре збийте у піну вінчиком - як то кажуть, розтерти добіла! Це потрібно для того, щоб процес ємульгаціі далі йшов дуже легко - ми збільшуємо обя'єм продуктів. Далі тонесенькою струйкою додаємо олію, навіть частинами спочатку - як на відео - додали, добре перемішали, додали, перемішали", - написав Ярославський.

Після цього, за його словами, суміш густіє на очах.

"Можно звісно готувати і в комбайні, але зверніть увагу: сам майонез ми не збиваємо - перемішуємо", - наголосив кулінарний експерт.

Коли додано майже усю олію, маса вже має бути щільна і густа. Кількість олії залежить від розміру жовтків.

"Далі додаю сік лимону, перемішую, додаю воду чи молоко в моєму випадку. Перемішую і довожу до смаку, якщо треба - це ще сіль чи цукор", - написав він.

"Рецепт зроблений однією правою рукою - лівою знімав", - додав Ярославський.

Нагадаємо, що Ярославський розкрив найпростіший рецепт паштету з курячої печінки:"дуже ніжний".

Як повідомляла Politeka, Ярославський поділився маминим рецептом торта "Наполеон": "Це сімейна реліквія".

Також Politeka писала, що Ярославський розкрив головні секрети приготування стейка: "Аж захотілося!".