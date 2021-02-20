Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом смачного домашнього майонезу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку кулінара у соцмережі.
Так, Ярославський розповів, як в домашніх умовах приготувати смачний і натуральний майонез.
Для соусу знадобляться наступні інгредієнти:
- 2 жовтка;
- 300-340 грамів очищеної олії без запаху;
- 1 столова ложка ніжної гірчиці (25 грамів);
- сіль (за смаком);
- 1 чайна ложка цукру;
- чорний перець;
- сік 1/3 лимону;
- 50 грамів води (рідини).
"Помістіть у миску жовтки, сіль, я додаю ще цукор, гірчицю і перець, і добре збийте у піну вінчиком - як то кажуть, розтерти добіла! Це потрібно для того, щоб процес ємульгаціі далі йшов дуже легко - ми збільшуємо обя'єм продуктів. Далі тонесенькою струйкою додаємо олію, навіть частинами спочатку - як на відео - додали, добре перемішали, додали, перемішали", - написав Ярославський.
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Після цього, за його словами, суміш густіє на очах.
"Можно звісно готувати і в комбайні, але зверніть увагу: сам майонез ми не збиваємо - перемішуємо", - наголосив кулінарний експерт.
Коли додано майже усю олію, маса вже має бути щільна і густа. Кількість олії залежить від розміру жовтків.
"Далі додаю сік лимону, перемішую, додаю воду чи молоко в моєму випадку. Перемішую і довожу до смаку, якщо треба - це ще сіль чи цукор", - написав він.
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