Суддя "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився несподіваною новиною

Як передає Politeka.net, 41-річний шеф-кухар опублікував фото зі своєю колегою Ольгою Мартиновською в Instagram.

Шеф-кухар позували в ліжку, оголивши животи.

«У нас буде «дитина», - підписав фото Ярославський.

Він пояснив, що йдеться про новий проект.

«Ми з @olga_martynovska думали як зробити наші рецепти унікальними для вас та вирішили, що один шеф – це добре, а два – ще краще. Ми готуємо спільну книгу, щоб ви могли із задоволенням готувати як справжні шефи вашого дому та пригощати усю сім’ю і усіх рідних! Будемо разом зі мною та @olga_martynovska готувати за рецептами, якість яких перевірена одразу двома шефами», - розповів Суддя "Мастер Шеф".

Пост Ярославського наробив шуму в Мережі.

«Я щось не зрозуміла. Так ви з Ольгою разом або це сарказм?», «Все обов’язково вийде», «Ооо, як круто!», «Супер, молодці», «Які матусі симпатичні», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше суддя кулінарного шоу "МастерШеф" і співвласник ресторану «Lucky» Володимир Ярославський зізнався, чи було йому колись соромно за винесену в зал страву.

"Було, коли мої кухарі віддавали в зал таке, що було соромно страшно. Я навіть сказав, що потім самі нехай виходять і забирають всю ганьбу. Вважаю, що краще вийти і чесно сказати гостю - не вийшло блюдо, вибачте - не можемо вам віддати, давайте щось інше або ще треба почекати... "- відверто розповів він.

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