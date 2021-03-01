Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом идеальных чебуреков

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу кулинара в соцсети.

"Да, возможно это не так полезно как хотелось бы но тааааак вкусно", - отметил судья популярного кулинарного шоу.

Для тесто нужно:

300 г муки + на подпил

200г воды (кипяток)

Соль

Начинка:

250г мясного фарша

1 томат

1 большая луковица

150г сыра

25г воды

Соль, перец

Очищенное масло без запаха-примерно 500г

Приготовление:

До 275 граммов муки добавить соль и залить горячей водой (примерно 70 градусов). Хорошо перемешать и оставил немного остыть. Затем еще достаточно теплым хорошо вымешать, добавляя необходимое количество муки. Должно получиться эластичное но не очень тугое тесто, которое нужно оставить под миской отлежаться.

Тем временем принимаемся за приготовление начинки. Для этого лук, целый томат а также сыр натереть на терке. Добавить ароматную соль с травами.

"Вы можете взять соль, перец да и даже зелень которая под рукой есть и добавил еще 25 граммов воды - чтобы фарш был ну очень сочный», - отметил кулинар.

На столе тоненько раскатать кусочек теста, добавляя муку и вырезать круг, для этого можно воспользоваться крышкой.

В заготовку положить полную с верхом ложку фарша, закрыть края, выпуская избыточный воздух и закрепить вилкой еще.

Разогреть масло на достаточно большом огне. На одной сковороде можно жарить сразу два чебуреки где-то по минуте с каждой стороны.

Чебурек готов с когда он начинает «надуваться» - это внутри закипела начинка. Тогда его надо быстро и осторожно снимать на бумажную салфетку.

«Есть лучше сложив пополам, так чтобы образовался «конверт» и не вытекал сок. У меня фарш был жирноватый немного - советую менее жирный или без творога тогда», - отметил кулинар.

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