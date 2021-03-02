Судьи "Мастер Шеф" Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская устроили зажигательные танцы на кухне
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ярославский опубликовал забавное видео со съемок. На смонтированном ролике Ольга и Владимир знатно пошалили. Они танцевали, дурачились, били друг друга в шутку по «пятой точке». В конце Ярославский и вовсе залез на стол, кривляясь и смеясь. Видео получилось невероятно атмосферным.
«Не воспринимайте очень серьёзно это видео - на самом деле это мы разыгрывались утром, чтобы быть в хорошем настроении) А вообще готовим. Бомбу вместе! Будет пушка-ракета», - подписал Ярославский видео.
В комментариях парочке оставили массу приятных отзывов.
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«Весело», «Огонь. Готовые тиктокеры», «И это Владимир которого все боятся», «Если отношения, то только такие», «Сладкая парочка», «Крутые, позитивные просто супер. Видео бомба», «Ну молодцы, весельчаки», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что Ольга Мартыновская у себя в Инстаграм тоже опубликовала это видео. Она проанонсировала поклонникам, что вместе с Ярославским «запускает ракету». Вероятно, речь идет о совместном проекте. Ранее она уже заявляла, что у них с Владимиром будет «общий ребенок».
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