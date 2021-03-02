Судьи "Мастер Шеф" Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская устроили зажигательные танцы на кухне

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ярославский опубликовал забавное видео со съемок. На смонтированном ролике Ольга и Владимир знатно пошалили. Они танцевали, дурачились, били друг друга в шутку по «пятой точке». В конце Ярославский и вовсе залез на стол, кривляясь и смеясь. Видео получилось невероятно атмосферным.

«Не воспринимайте очень серьёзно это видео - на самом деле это мы разыгрывались утром, чтобы быть в хорошем настроении) А вообще готовим. Бомбу вместе! Будет пушка-ракета», - подписал Ярославский видео.

В комментариях парочке оставили массу приятных отзывов.

«Весело», «Огонь. Готовые тиктокеры», «И это Владимир которого все боятся», «Если отношения, то только такие», «Сладкая парочка», «Крутые, позитивные просто супер. Видео бомба», «Ну молодцы, весельчаки», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Ольга Мартыновская у себя в Инстаграм тоже опубликовала это видео. Она проанонсировала поклонникам, что вместе с Ярославским «запускает ракету». Вероятно, речь идет о совместном проекте. Ранее она уже заявляла, что у них с Владимиром будет «общий ребенок».

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