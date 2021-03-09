Судді "Майстер Шеф" Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська розбурхали мережу спільними фото

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Мартиновська опублікувала дуже соковитий знімок зі своїм колегою по шоу. Відзначимо, що останнім часом зірки кулінарного проекту стали занадто часто з'являтися разом. Вони пояснюють це спільним проектом, але в мережі стали підозрювати, що у них службовий роман.

"Між нами прірва більше ніж в 10 років. Хочааааа, може і не прірва зовсім, а навпаки - місточок?) Мені так щасливо і радісно від того, що ми з Вовою порозумілися і дійшли висновку, що разом - це сильніше, це легше, це якісніше, це більше, це круче! Правда ж? Гуртом і.... книгу надзвичайну створити можна ", - зазначила Мартиновська.

Вона додала, що Володимир дуже жорсткий і категоричний в роботі, тому вранці у нього рідко буває гарний настрій. Шанувальники звернули увагу, що на фото у Ярославського прекрасний настрій. Ймовірно, причиною тому послужила присутність Ольги.

"Стільки спільних фото. А може ви все ж пара?", "Звичайно пара, Ольга написала, що у нього з ранку поганий настрій, а значить", "Скоро і весілля зіграєте!", "Я давно вже зрозуміла що Ви пара. У Вас очі блищать, у обох", "Ви така красива Пара! Щастя вам і любові. Люблю Вас!", "Я думаю, що Ви пара! Удачі!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що судді "Майстер Шеф" Ярославський і Мартиновська з животиком розкрили загальний секрет: "у нас буде...".

Як повідомляла Politeka, суддя "Майстер Шеф" Мартиновська козирнула пружними "булочками" в спортзалі: "Все заради красивої старості...".

Також Politeka писала, що Ярославський і Мартиновська з «Майстер Шеф» побешкетували на кухні, закінчилося танцями на столі: «солодка парочка».