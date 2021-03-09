Судьи «Мастер Шеф» Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская взбудоражили сеть совместными фото

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Мартыновская опубликовала очень сочный снимок со своим коллегой по шоу. Отметим, что в последнее время звезды кулинарного проекта стали слишком часто появляться вместе. Они объясняют это совместным проектом, но в сети стали подозревать, что у них служебный роман.

«Между нами пропасть больше чем в 10 лет. Хотяяяя, может и не пропасть совсем, а наоборот - мостик?) Мне так счастливо и радостно от того, что мы с Вовой нашли общий язык и пришли к выводу, что вместе - это сильнее, это легче, это качественнее, это больше, это круче! Правда? Вместе и... книгу чрезвычайную создать можно», - отметила Мартыновская.

Она добавила, что Владимир очень жесткий и категоричный в работе, поэтому по утрам у него редко бывает хорошее настроение. Поклонники обратили внимание, что на фото у Ярославского прекрасное настроение. Вероятно, причиной тому послужило присутствие Ольги.

«Столько совместных фото. А может вы все же пара?», «Конечно пара, Ольга написала, что у него с утра плохое настроение, а значит», «Скоро и свадьбу сыграете!», «Я давно уже поняла что Вы пара. У Вас глаза блестят, у обоих», «Вы такая красивая Пара! Счастья вам и любви. Люблю Вас!», «Я думаю, что вы пара! Удачи!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что судьи "Мастер Шеф" Ярославский и Мартыновская с животиком раскрыли общий секрет: "У нас будет...".

Как сообщала Politeka, судья «Мастер Шеф» Мартыновская козырнула упругими «булочками» в спортзале: «Все ради красивой старости…».

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