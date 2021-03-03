Український шеф-кухар і суддя проекту "МайстерШеф" Ольга Мартиновська побалувала публіку пікантними кадрами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка телепроекту показала, як підтримує відмінну фізичну форму. Мартиновська зняла кілька сторіс в спортзалі, де вона наполегливо займається з тренером. Вона зробила акцент на вправи для ніг і сідниць.

Зірка знімала присідання і станову тягу, акцентуючи увагу шанувальників на своїх пружних «булочках».

"Вона ... чекає ... весну", - грайливо підписала відео з тренування Мартиновська, натякаючи на свою апетитну "п'яту точку".

Пізніше Мартиновська опублікувала відео з вулиці, розповівши, що спортивний зал – це ще не всі її фізичні навантаження на сьогодні. Шеф-кухар вирушила на великий теніс.

"Все заради красивої старості", - зізналася зірка, коментуючи свої наполегливі заняття в спортзалі.

Як відомо, Ольга Мартиновська стала переможницею третього сезону "Майстер Шеф". Зараз же вона є суддею проекту. Після перемоги вона відучилася в кулінарній школі у Франції, де стала однією з кращих учениць. Останні кілька років красуня працювала не тільки в українських топових ресторанах, а й найкрутіших закладах Франції.

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