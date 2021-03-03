Украинский шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская побаловала публику пикантными кадрами
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда телепроекта показала, как поддерживает отменную физическую форму. Мартыновская сняла несколько сторис в спортзале, где она упорно занимается с тренером. Она сделала акцент на упражнения для ног и ягодиц.
Звезда снимала приседания и становую тягу, акцентируя внимание поклонников на своих упругих «булочках».
«Она… ждет… весну», - игриво подписала видео с тренировки Мартыновская, намекая на свою аппетитную «пятую точку».
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Позже Мартыновская опубликовала видео с улицы, рассказав, что спортивный зал – это еще не все ее физические нагрузки на сегодня. Шеф-повар отправилась на большой теннис.
«Все ради красивой старости», - призналась звезда, комментируя свои упорные занятия в спортзале.
Как известно, Ольга Мартыновская стала победительницей третьего сезона «Мастер Шеф». Сейчас же она является судьей проекта. После победы она отучилась в кулинарной школе во Франции, где стала одной из лучших учениц. Последние несколько лет красотка трудилась не только в украинских топовых ресторанах, но и крутейших заведениях Франции.
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