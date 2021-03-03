Украинский шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская побаловала публику пикантными кадрами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда телепроекта показала, как поддерживает отменную физическую форму. Мартыновская сняла несколько сторис в спортзале, где она упорно занимается с тренером. Она сделала акцент на упражнения для ног и ягодиц.

Звезда снимала приседания и становую тягу, акцентируя внимание поклонников на своих упругих «булочках».

«Она… ждет… весну», - игриво подписала видео с тренировки Мартыновская, намекая на свою аппетитную «пятую точку».

Позже Мартыновская опубликовала видео с улицы, рассказав, что спортивный зал – это еще не все ее физические нагрузки на сегодня. Шеф-повар отправилась на большой теннис.

«Все ради красивой старости», - призналась звезда, комментируя свои упорные занятия в спортзале.

Как известно, Ольга Мартыновская стала победительницей третьего сезона «Мастер Шеф». Сейчас же она является судьей проекта. После победы она отучилась в кулинарной школе во Франции, где стала одной из лучших учениц. Последние несколько лет красотка трудилась не только в украинских топовых ресторанах, но и крутейших заведениях Франции.

Напомним, что судьи "Мастер Шеф" Ярославский и Мартыновская с животиком раскрыли общий секрет: "У нас будет...".

Как сообщала Politeka, Ярославский и Мартыновская из «Мастер Шеф» пошалили на кухне, закончилось танцами на столе: «Сладкая парочка».

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