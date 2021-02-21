Кухар і суддя проекту "МайстерШеф" Ольга Мартиновська порадувала публіку несподіваними кадрами

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram відеонарізку, в якій показала найзабавніші моменти, що сталися з нею під час зйомок минулого сезону "МайстерШеф. Професіонали 2" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Ользі доводилося безстрашно куштувати екстраординарні страви, приготовані учасниками. Часом дівчина за посмішкою, мабуть, ховала "істерику".

"Переглядаючи @masterchefstb згадалися курйози)) іноді у нас буває дуже весело! Щиро і безумовно люблю проект, який подарував мені нове життя! Спасибі, що ти з нами, дорогий глядач! ❤", - душевно підписала кадри Мартиновська.

Користувачі оцінили старання судді, засипавши компліментами й ностальгуючи разом з нею:

"Ой, минулий сезон Майстершеф був дуже яскравим, і так... багато смішних моментів😂 Оля, ви тримали себе гідно і чудово ❤️👏"

"Ахах😂найяскравіші кадри🔥"

"Нереально красива 😍"

"Оля, ви душа проекту❤️😉 😍 а другий сезон професіоналів для мене найулюбленіший ❤"

"Найбільш жива і дуже крута ведуча 🔥"

"Клас😂 пам'ятаємо ці моменти😂"

"Сміюся на всю хату, це пушка! 😂"

Раніше ми розповідали, як Мартиновська та ще один суддя "МайстерШеф" Володимир Ярославський приголомшили раптовим фото в ліжку. Парочка стояла на колінах, показуючи свої животи - як роблять вагітні під час фотосесій.

"У нас буде "дитина", - підписав фото Ярославський. - Ми з @olga_martynovska думали, як зробити наші рецепти унікальними для вас і вирішили, що один шеф – це добре, а два – ще краще. Ми готуємо загальну книгу...".

Нагадаємо, крик душі красуні-переможниці "Майстер Шеф" потряс мережу, терміново потрібна допомога: "чому я одна?"

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