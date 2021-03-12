Появление холостяцкого трио на кухне "МастерШеф" - Ксении Мишиной, Иракли Макацарии и Макса Михайлюка - публика восприняла с возмущением

Как передает Politeka.net, на YouTube-канале кулинарного шоу опубликовали анонс следующего эфира, гостями готорого должны стать герои проектов "Холостяк" и "Холостячка" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Судя по кадрам, участие в "МастерШеф" станет для Мишиной, Макацарии и Михайлюка настоящим испытанием. Ксения, к примеру, даже и не скрывала, что не умеет готовить. Ее "коллеги" также не блещут особым талантом в кулинарии, поэтому многие резонно удивились, что эта троица забыла на "МастерШеф. Профессионалы".

Украинцам такой эксперимент явно пришелся не по душе. Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать событие в комментариях:

"Начинается... Дайте профессионалам готовить, а это шапито оставьте для аматоров"

"Я пришла смотреть МастерШеф, а не холостяков"

"Опять санитары забыли закрыть врата ада, зачем этих чертей позвали"

"Мишина ведь готовить не умеет😅"

"Этот выпуск я, пожалуй, пропущу. От фальшивости и наигранности Мишиной меня прям тошнит"

"это дно, испаскудили шоу"

"Нахрена эту Мишину пихают везде? Ну фу"

"Зоопарк"

"Лучше бы Эллерта позвали чем этих холостяков, он интересней"

Ранее мы рассказывали, Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт, победитель "Холостячки", огорошили известием о пополнении в семействе. Паре пришлось экстренно принимать роды у своего хомяка, оказавшегося девочкой.

"Обращаюсь ко всем хомякам! Как низко, выдавать себя две недели за мужчину и потом сделать вот такой сюрприз. Доброй ночи, у нас пятерня!", - сообщил шокированный Эллерт.

Напомним, судей «Мастер Шеф» Ярославского и Мартыновскую заподозрили в романе, в сети ахнули: «Скоро и свадьбу сыграете!»

Также Politeka писала, "Холостячка" Мишина попала под шквал критики из-за пляжного фото в купальнике: "Один хуже другого...".