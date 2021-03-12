Появление холостяцкого трио на кухне "МастерШеф" - Ксении Мишиной, Иракли Макацарии и Макса Михайлюка - публика восприняла с возмущением
Как передает Politeka.net, на YouTube-канале кулинарного шоу опубликовали анонс следующего эфира, гостями готорого должны стать герои проектов "Холостяк" и "Холостячка" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Судя по кадрам, участие в "МастерШеф" станет для Мишиной, Макацарии и Михайлюка настоящим испытанием. Ксения, к примеру, даже и не скрывала, что не умеет готовить. Ее "коллеги" также не блещут особым талантом в кулинарии, поэтому многие резонно удивились, что эта троица забыла на "МастерШеф. Профессионалы".
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Украинцам такой эксперимент явно пришелся не по душе. Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать событие в комментариях:
"Начинается... Дайте профессионалам готовить, а это шапито оставьте для аматоров"
"Я пришла смотреть МастерШеф, а не холостяков"
"Опять санитары забыли закрыть врата ада, зачем этих чертей позвали"
"Мишина ведь готовить не умеет😅"
"Этот выпуск я, пожалуй, пропущу. От фальшивости и наигранности Мишиной меня прям тошнит"
"это дно, испаскудили шоу"
"Нахрена эту Мишину пихают везде? Ну фу"
"Зоопарк"
"Лучше бы Эллерта позвали чем этих холостяков, он интересней"
Ранее мы рассказывали, Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт, победитель "Холостячки", огорошили известием о пополнении в семействе. Паре пришлось экстренно принимать роды у своего хомяка, оказавшегося девочкой.
"Обращаюсь ко всем хомякам! Как низко, выдавать себя две недели за мужчину и потом сделать вот такой сюрприз. Доброй ночи, у нас пятерня!", - сообщил шокированный Эллерт.
Напомним, судей «Мастер Шеф» Ярославского и Мартыновскую заподозрили в романе, в сети ахнули: «Скоро и свадьбу сыграете!»
Также Politeka писала, "Холостячка" Мишина попала под шквал критики из-за пляжного фото в купальнике: "Один хуже другого...".