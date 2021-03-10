Актриса Ксения Мишина явно не ожидала столь щедрого жеста от своего возлюбленного, победителя шоу "Холостячка" Александра Эллерта

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в киевском аэропорту. Мишина несколько дней провела в Хорватии на съемках нового проекта. Эллерт при этом оставался дома. Так как ему не удалось лично поздравить избранницу с 8 марта, поэтому он решил наверстать упущенное и устроил ей невероятный сюрприз сразу же по прилету.

Александр встретил Ксению с букетом цветов и отвел на парковку, где ее уже ждал белый лимузин "Хаммер".

Актриса пришла в шок от увиденного и не могла поверить собственным глазам. Она даже покрутила у виска, любя, конечно. Ксения смеялась со слезами счастья на глазах.

"С 8 марта, любимая!", - воскликнул Эллерт.

"Серьезно?", - еле-еле смогла вымолвить изумленная девушка.

"Да, а ты что думала?", - ответил ей победитель "Холостячки".

"Дурилка ты моя! Я полезла...", - сказала довольная Мишина и отправилась в "недра" светящегося, как радуга, лимузина.

"Специально для тебя!", - присоединился к ней не менее довольный собой Эллерт.

Ранее мы рассказывали, как "Холостячка" вместе со своим возлюбленным довели до мурашек, исполнив пародию на хит Тины Кароль "Выше облаков". Парочка приняла участие в новом шоу "Липсинк батл".

Нежно прикасаясь друг к другу, Ксения и Александр завели публику.

"Аж мурашки ❤️, круто🔥"; "Думала что она ему на голову вылезет 😂"; "Не завидую и не злюсь. Бусинки как вас везде много. Уже ваши отношения можно всем не показывать"; "Вау, круто, любовь из Вас льется❤️", - отреагировали пользователи.

Напомним, "Холостячка" Мишина публично обругала растерянного Эллерта: "Тебе не жирно?".

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