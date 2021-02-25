Избраннику "Холостячки" Ксении Мишиной Александру Эллерту досталось за ночную шалость

Как передает Politeka.net, 34-летний комик опубликовал свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показал забавную "ссору" с возлюбленной.

Так, проголодавшийся Эллерт совершил ночной "набег" на холодильник, решив подкрепиться бутербродами с баклажанной либо красной икрой (или все вместе).

"Во-первых, всем ночным пожирателям чего угодно, здравствуйте, а во-вторых...", - Эллерт не успел договорить, как вмешалась Мишина, заметившая его на кухне.

"Тебе не жирно?", - строгим голосом спросила та.

"Ой, на свою...", - обиженный Александр пододвинул ей банку с красной икрой.

"Я не про эту", - продолжила Ксения, намекая, что хочет баклажанную.

Парочка чуть ли не передралась из-за перекуса.

"Эту не отдам...", - Эллерт пытался удерживать банку изо всех сил.

"Нет уж, эта моя", - таки выхватила икру Мишина.

К сожалению, публика не смогла прокомментировать эти забавные кадры. Правда на вопрос Эллерта, какую бы икру выбрали, большинство проголосовали за красную.

Ранее мы рассказывали, Александр насмешил публику, показав, как выглядел до встречи с "Холостячкой". Молодой человек заснял свой старый бэйджик из "Квартал 95", на котором был с очень короткой стрижкой и в свитере.

"Если у вас сейчас плохое настроение, то через - раз-два-три - я его подыму", - произнес он на кадрах.

Напомним, Эллерт, переехав из Донецкой области в Харьков, в 2014 году принял участие в шоу "Рассмеши Комика", где одержал победу. Талант молодого человека заметил Владимир Зеленский и немного позднее пригласил в "Квартал 95" в качестве сценариста.

Напомним, избранник "Холостячки" Эллерт ошеломил известием о свадьбе и показал первые кадры: "Сегодня у нас с Ксю...".

Как сообщала Politeka, победитель "Холостячки" Эллерт показал, как откармливает изголодавшуюся Мишину: "Один для Ксю, и другой …".