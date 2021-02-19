Известная пара, которая нашла друг друга на реалити – шоу "Холостячка" показали кадры романтического ужина

Ксения Мишина и Александр Эллерт вернулись с отдыха в Доминикане и сразу отправились в ресторан. Александр снял видео и выложил в сторис на Инстаграм, как он "откармливает" свою любимую, пишет Politeka.net.

Александр сначала пожаловался, что ожидали ужин, после чего показал то, что они заказали. "Вот заказали сегодня, хлеб масло, "черное масло". Вот, нормально сидим", - рассказал Александр.

После чего следующее видео о том, как Мишина с жадностью поглощала десерты. Она взяла десертные ложечки в обе руки, и стала есть из одного блюдца, а после и из второго.

Александр тут же прокомментировал, как забавно ела его любимая десерты, и о чем это говорит:

"Ну, то что у нас в семье забота о друг друге, это можно судить по десертам. Один – для Ксю, второй – для Ксю". В это время видимо принесли наконец заказ посерьезнее, и Александр возликовал: "А мне повезло!", - на этом сторис прервался.

Ранее стало известно, что в Инстаграм появились кадры с ночными развлечениями 31-летней звезды Ксении Мишиной в одном из киевских дорогих ресторанов. Мишина попала под прицел камеры известной эпатажной певицы Алины Паш, финалистки шестого сезона "Х-Фактора". Последняя находилась на танцполе, пока из динамиков звучал хит рэпера Моргенштерна.

Напомним, что мокрая "Холостячка" Мишина потрясла кадрами с детьми в Доминикане, Эллерт отличился: "Руки из...".

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