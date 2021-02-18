Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", не теряет время даром

Как передает Politeka.net, в Инстаграм появились кадры с ночными развлечениями 31-летней звезды в одном из киевских дорогих ресторанов.

В частности, Мишина попала под прицел камеры известной эпатажной певицы Алины Паш, финалистки шестого сезона "Х-Фактора". Последняя находилась на танцполе, пока из динамиков звучал хит рэпера Моргенштерна. Алина, заметив Мишину в красном пиджаке в глубине зала за столиком, приблизила камеру. Ксения "засекла" это и, улыбаясь, потанцевала руками.

Примечательно, что победитель "Холостячки" Александр Эллерт при этом отсутствовал рядом, что наталкивает на мысль - Ксения решила отдохнуть без него.

"Опасные тигрицы", - подписаны кадры.

До этого "Холостячка" сама снимала происходящее и выкладывала кадры в свои "сториз". В частности, актриса сняла, как танцуют все та же Алина Паш, а также певица Jerry Heil.

"Женская сила", - говорится в подписи.

Ранее мы рассказывали, Мишина и Эллерт разыграли бурную драму, придя в гости на YouTube-программу "Но это не точно". Избранник шутя шлепнул Ксению по ноге, на что та эмоционально отреагировала. Как известно, актриса много натерпелась в своих прошлых отношениях: бывший возлюбленный распускал руки и таскал ее за волосы.

"Это абьюз! Это физическое насилие!.. Ты здесь стоял и на всю страну заявлял, что никогда в жизни бить меня не будешь", - кричала Мишина Эллерту. При этом улыбка не сходила с их лиц, поэтому понятно, что пара все лишь "играла" ссору.

Напомним, мокрая "Холостячка" Мишина бесстыдно оседлала Эллерта, перепутав его с другим: "Это фиаско и развод"

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