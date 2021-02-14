Бывшая «Холостячка» Ксения Мишина показала кадры утех со своим возлюбленным Александром Эллертом во время сказочного отдыха в Доминикане

Романтические снимки появились в Инстаграм знаменитости 14 февраля передает Politeka.net

В День Святого Валентина актриса решила признаться в любви шоумену, а также сообщила, что их семейный отдых подошел к концу.

«Так интересно выходит, 14 февраля мы проведём в самолёте на высоте в 10к метров над уровнем океана. Это значи, что я как обычно буду бояться, а он как обычно будет держать меня за руку и утешать смешными историями...», - написала Ксения.

На первом кадре парочка позирует, лежа на берегу моря, вся мокрая от воды. Мишина оседлала Эллерта, нежно обняв его и засветив свою стройную ножку, которую обхватил Александр. Влюбленные не сдерживают эмоций.

На втором снимке Эллерт подхватил Мишину на руки и занес с лазурное море. Снимок, по всей видимости, сделан перед поцелуем.

« Я люблю тебя @ellert_a и хочу чтобы ты ещё крепче меня обнимал, ещё чаще целовал и никогда не переставал будить среди ночи сонными словами «люблю тебя»❤️💚», - написала «холостячка».

Отметим, что в комментарии к ней пришел сам возлюбленный, который также написал о своей любви.

«Люблю тебя 💚❤️», - отметил шоумен.

Другие пользователи также принялись с восхищением комментировать снимки, некоторые обратили внимание, что Мишина отметила не того Эллерта.

"Опять не тот еллерт отмечен , это фиаско, это развод! 😁",

"Любимые наши, с праздником вас❤️💚любите друг друга ещё сильнее день ото дня😍", "Отметка не та", " Наши любимые бусинки 😍🥺❤️💚 Очень очень сильно вас любим🥰😍🥺 Любви вам бес", " Вы не того Эллерта отметилии в описании😁😊😊😊", "Неистовые наши, с праздником 💚!Бесконечной любви и счастья ♾❤", "Самая крутая и красивая пара года!!🔥🔥🔥🙌🙌🙌", "Вы со своей любовью действительно космические", - высказались в сети.

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