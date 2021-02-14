Актриса Ксения Мишина повздорила с Александром Эллертом на отдыхе

Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось на Instagram-страничке артистки.

Отметим, что Ксения вместе со своим сыном Платоном и победителем шоу "Холостячка" Александром Эллертом сейчас отдыхают в Доминиканской республике. И актриса, и ее возлюбленный регулярно делятся со своими поклонниками кадрами с солнечных пляжей.

Но на это раз они опубликовали

"Какой ужасный купальник... Это просто кошмар. У бабушки в сундуке три года лежал", - заявил Александр.

"А ты свой нос видел? Длинный, ужасный, большой. Вместо лица - нос! Клоун, фу!", - парировала Мишина.

Судя по следующей сторис, на которой пара уже смеясь прогуливалась по отелю, ссоры как таковой и не было.

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