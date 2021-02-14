Актриса Ксения Мишина повздорила с Александром Эллертом на отдыхе
Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось на Instagram-страничке артистки.
Отметим, что Ксения вместе со своим сыном Платоном и победителем шоу "Холостячка" Александром Эллертом сейчас отдыхают в Доминиканской республике. И актриса, и ее возлюбленный регулярно делятся со своими поклонниками кадрами с солнечных пляжей.
Но на это раз они опубликовали
"Какой ужасный купальник... Это просто кошмар. У бабушки в сундуке три года лежал", - заявил Александр.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Румяная Анджелина Джоли без белья устроила дерзкую фотосессию с лошадью: "Хороша до безумия"
Звезда «Х-фактора» опозорилась после триумфального возвращения на сцену: «К сожалению…»
Дженнифер Лопес в одном белье и розовой шубе без стыда показала свои "розы": "Поляна соблазна"
Никитюк не сдержалась и сказала, что думает о ссоре Кароль с Поляковой: "Офигела просто!"
"А ты свой нос видел? Длинный, ужасный, большой. Вместо лица - нос! Клоун, фу!", - парировала Мишина.
Судя по следующей сторис, на которой пара уже смеясь прогуливалась по отелю, ссоры как таковой и не было.
Напомним, "Холостячка" Мишина похвасталась роскошной квартирой, где поселилась с Эллертом: "Очень нестандартная"
Как сообщала Politeka, избранник "Холостячки" Мишиной Эллерт не смог сдержать злость, видео: "Официальный м*дак недели"
Также Politeka писала, что побледневшая "Холостячка" Мишина призналась в проблемах со здоровьем: "Очень паршиво…"