Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней проекта "Холостячка", и ее избранник Александр Эллерт удивили кадрами с отдыха
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички Эллерта и Мишиной в Instagram.
Так, Мишина в сторис показала, как Эллерт вооружившись лопатой строит песочный замок на пляже. При этом его окружила детвора.
«Представляешь, если б у тебя было такое количество детей?» - спрашивает «Холостячка» возлюбленного.
«Прикол, это прикол. Мы б захватили Доминикану», - говорит Александр.
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«Вряд ли я была бы худенькой, конечно», - добавила Ксения.
«Наплавались мы, насерфились. Папа там с нашей многодетной новой семьей строит замок, а мама загорает. Ох, Инь Янь просто»,- говорит Мишина, лежа на пляже.
Показал фото развлечений и сам Александр.
«Урожайная тут земля... вон, сколько детворы накопал», - подписал он фото, и предложил фолловерам написать свои варианты названия к снимку.
Поклонники пары не сдерживали свою фантазию.
«9 месяцев и немного годиков спустя», «Вариант подписи: Лопата-на-тата», «Нашли клад, а оттуда повылезали дети», «Мы тут снег лопатами разгребаем, а кто-то песок на лазурном берегу Скадовска», «Отец-молодец», «Четыире синочка и лапочка дочка», «Теперь цель поездки определилась», - пишут в комментариях.
Напомним, возлюбленный "Холостячки" Мишиной Эллерт возомнил себя Тарзаном, решившись на отчаянный шаг.
А еще Politeka писала, что Ксения Мишина на отдыхе выболтала все секреты «Холостячки» Ирине Федишин.
Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина показала постельные кадры с Эллертом в одних простынях.