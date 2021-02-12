Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней проекта "Холостячка", и ее избранник Александр Эллерт удивили кадрами с отдыха

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички Эллерта и Мишиной в Instagram.

Так, Мишина в сторис показала, как Эллерт вооружившись лопатой строит песочный замок на пляже. При этом его окружила детвора.

«Представляешь, если б у тебя было такое количество детей?» - спрашивает «Холостячка» возлюбленного.

«Прикол, это прикол. Мы б захватили Доминикану», - говорит Александр.

«Вряд ли я была бы худенькой, конечно», - добавила Ксения.

«Наплавались мы, насерфились. Папа там с нашей многодетной новой семьей строит замок, а мама загорает. Ох, Инь Янь просто»,- говорит Мишина, лежа на пляже.

Показал фото развлечений и сам Александр.

«Урожайная тут земля... вон, сколько детворы накопал», - подписал он фото, и предложил фолловерам написать свои варианты названия к снимку.

Поклонники пары не сдерживали свою фантазию.

«9 месяцев и немного годиков спустя», «Вариант подписи: Лопата-на-тата», «Нашли клад, а оттуда повылезали дети», «Мы тут снег лопатами разгребаем, а кто-то песок на лазурном берегу Скадовска», «Отец-молодец», «Четыире синочка и лапочка дочка», «Теперь цель поездки определилась», - пишут в комментариях.

Напомним, возлюбленный "Холостячки" Мишиной Эллерт возомнил себя Тарзаном, решившись на отчаянный шаг.

А еще Politeka писала, что Ксения Мишина на отдыхе выболтала все секреты «Холостячки» Ирине Федишин.

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина показала постельные кадры с Эллертом в одних простынях.