Избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт удивил неожиданными кадрами на отдыхе

Александр Эллерт продолжает радовать подписчиков яркими снимками с солнечной Доминиканской Республики, где отдыхает с Ксенией Мишиной. Но в этот раз он решил добавить на свою страничку в Instagram немного экстрима и юмора, пишет Politeka.net.

Избранник "Холостячки" поделился необычным кадром, где он запечатлен в одних шортах. Но локацией для снимка стал не залитый солнцем пляж или теплая океанская вода, а пальма, которая привлекла внимание Александра.

На снимке Эллерт запечатлен высоко на тропическом дереве, которое он покорил с завидным профессионализмом. Возлюбленный Ксении Мишиной оставил ее наслаждаться отдыхом в одиночестве, а сам залез на высокую пальму, напоминая своим видом известных персонажей из джунглей Тарзана и Маугли.

Александр Эллерт висел на пальме, крепко обхватив ее руками и упершись в ствол босыми ногами. Видимо, на пальме его привлекли не кокосы, так как он направил свой взгляд в открытое море, изучая бескрайний горизонт.

Поклонникам Александра Эллерта очень понравилось его необычное и смелое фото, о котором они написали в своих комментариях.

"Спаситель Малибу", "Я почему-то сразу о Маугли вспомнила", "Пока Ксюша на качеле, Саша выглядывает её из пальмы", "А кто-то высоты боялся...", "Маугли", "Класс", "Фотограф тоооп", "Ух-ты, там что, эклеры на пальмах растут?", "Саша, очень крутое фото!", "Маугли сразу всплывает в памяти!", "Человек-паук", "Ты сам туда забрался?", "Тарзан!", "Саня, ты же высоты боишься",- написали фолловеры в соцсети.

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