"Холостячка" Ксения Мишина показала нежного Эллерта в постели

"Холостячка" Ксения Мишина продолжает радовать яркими кадрами своего путешествия с Александром Эллертом в Доминиканскую Республику. Но в этот раз вместо пляжных снимков в своем Instagram Stories она показала утренние нежности со своим возлюбленным, пишет Politeka.net.

Благодаря Instagram Stories поклонники Ксении Мишиной в который раз смогли убедиться, что между ней и Эллертом действительно искрят настоящие чувства. На снимке, который показала "Холостячка", она вместе со своим возлюбленным позирует в постели, но кадр насыщен искренностью и невероятной нежностью.

Ксения Мишина смогла подловить момент, когда, проснувшись утром, Александр Эллерт захотел поцеловать любимую женщину. Он аккуратно наклонился к ее нежной шейке и начал ласково целовать Ксению в щечку и ушко, пока заспанная, но счастливая Мишина обнимала любимого за плечи.

Свой чувственный снимок Ксения Мишина подписала словами "Доброе любимое утро", а доказательство своих слов она томно прикрыла глаза от нежных прикосновений Эллерта и просто наслаждалась ярким моментом.

О том, что снимок сделан утром, говорило и то, что и Мишина, и Эллерт были в постели без одежды, Ксения уже успела подвязать свои волосы в высокий пучок на макушке. Свое тело "Холостячка" прикрыла от любопытных глаз мягким белым одеялом, хотя поклонники смогли заметить, что в этот момент белья на ней не было.

Напомним, что Ксения Мишина уже успела поделиться сочными с отдыха и восхитить манящей фигуркой в очень интересных ракурсах. Мишина сфотографировалась, "оседлав" пальму и красиво выгнув спинку на фоне морского пейзажа.

Напомним, Мишина в бикини превратилась в амазонку и показала, как фартануло Эллерту: "Каждый раз удивляюсь…"

Как сообщала Politeka, Эллерт вызвал оторопь, показав "Холостячку" Мишину в мокром бикини, ракурс поражает: "Ксю, удаляй!"

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