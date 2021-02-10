"Холостячка" Ксения Мишина показала нежного Эллерта в постели
"Холостячка" Ксения Мишина продолжает радовать яркими кадрами своего путешествия с Александром Эллертом в Доминиканскую Республику. Но в этот раз вместо пляжных снимков в своем Instagram Stories она показала утренние нежности со своим возлюбленным, пишет Politeka.net.
Благодаря Instagram Stories поклонники Ксении Мишиной в который раз смогли убедиться, что между ней и Эллертом действительно искрят настоящие чувства. На снимке, который показала "Холостячка", она вместе со своим возлюбленным позирует в постели, но кадр насыщен искренностью и невероятной нежностью.
Ксения Мишина смогла подловить момент, когда, проснувшись утром, Александр Эллерт захотел поцеловать любимую женщину. Он аккуратно наклонился к ее нежной шейке и начал ласково целовать Ксению в щечку и ушко, пока заспанная, но счастливая Мишина обнимала любимого за плечи.
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Свой чувственный снимок Ксения Мишина подписала словами "Доброе любимое утро", а доказательство своих слов она томно прикрыла глаза от нежных прикосновений Эллерта и просто наслаждалась ярким моментом.
О том, что снимок сделан утром, говорило и то, что и Мишина, и Эллерт были в постели без одежды, Ксения уже успела подвязать свои волосы в высокий пучок на макушке. Свое тело "Холостячка" прикрыла от любопытных глаз мягким белым одеялом, хотя поклонники смогли заметить, что в этот момент белья на ней не было.
Напомним, что Ксения Мишина уже успела поделиться сочными с отдыха и восхитить манящей фигуркой в очень интересных ракурсах. Мишина сфотографировалась, "оседлав" пальму и красиво выгнув спинку на фоне морского пейзажа.
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