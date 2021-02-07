Украинская актриса, а также главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала, как она вместе с избранником Александром Эллертом отдыхает в Доминикане

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Мишиной в соцсети.

Так, в аккаунте актрисы появились сторис, на которых она показала, как она в первый раз пришла в аквапарк.

На видео Эллерт в плавках и кепке пританцовывал, радовался и обещал "разнести" аквапарк.

"Я сейчас первый там буду, разнесу там все... Буду стоя, лежа, на боку, селфи", - рассказал Эллерт.

Уже на следующем видео Мишина "подловила" Эллерта, который спокойно лежал, закинув одну ногу на другую, и смеялась над тем, как он "сдержал свое слово".

"Смотрите, как папочка разносит аквапарк и покоряет вершины! А? Уже прямо все ноги сбил", - прокомментировала Мишина.

Как известно, Ксения Мишина вместе со своим сыном Платоном и победителем шоу "Холостячка" Александром Эллертом отправились в отпуск в Доминиканскую Республику. Пара активно отдыхает и радует фолловеров большим количеством фото и видео из теплой страны. Видно, что Мишина и Эллерт очень весело проводят вместе время на отдыхе.

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