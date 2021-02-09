Актриса Ксения Мишина и главная героиня шоу "Холостячка" похвасталась впечатляющими кадрами отдыха в Доминикане с Александром Эллертом

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, которыми произвела фурор.

Мишина показала катания на квадроциклах вместе с сынлом Платоном Эллертом и его дочкой.

«Крутой был сегодня денёк... Каждый раз удивляюсь какая красивая наша планета, какая удивительна фантазия у нашего Создателя и сколько прекрасных возможностей в нашем пространстве», - поделилась Мишина.

«Могу купить в отеле за 3$ свой любимый кокос, а могу гнать на квадроцикле по берегу атлантического океана среди пальм, останавливаться, сбивать кокосы, разбивать их о камни и наслаждаться дарами, никому при этом не будучи обязанной... Люблю каждый момент. Благодарю каждую секунду», - пишет «Холостячка».

В подтверждение своих слов Мишина показала фото, на котором запечатлена с кокосом на фоне морского пейзажа. Она позировала в купальнике телесного цвета.

Кадры произвели настоящий фурор в Сети.

«А я всё радуюсь, что вы не только потрясающе красивы, но и очень умная: такой пост! Как же повезло Эллерту, но уж если быть до конца честной, то и вам. Счастья вам большого и долгого», «Вы прекрасная пара🔥 а так же вы прекрасная семья🔥❤️ счастья вам и любви❤», «Кайф...как же классно отдыхать семьей», «Ксения на второй фотке, Вы прям Амазонка», «Как же мне нравятся Ваши фото) такие живые, простые, настоящие», «Суперсемейка», - пишут в комментариях.

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