Актриса Ксения Мишина и главная героиня шоу "Холостячка" похвасталась впечатляющими кадрами отдыха в Доминикане с Александром Эллертом
Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, которыми произвела фурор.
Мишина показала катания на квадроциклах вместе с сынлом Платоном Эллертом и его дочкой.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Ротару едва сдержала слезы за кулисами "Вечернего Квартала", что произошло: "Очень тяжело..."
"Это не Меган Маркл": принц Уильям внезапно потеснил Елизавету II, в Великобритании переполох
Заплаканная Тина Кароль ответила хамовитой Поляковой, напугав мрачным видом: «Скандал начинается…»
"За несколько дней до дня рождения": остановилось сердце гениальной актрисы, болезнь оказалась сильнее
«Крутой был сегодня денёк... Каждый раз удивляюсь какая красивая наша планета, какая удивительна фантазия у нашего Создателя и сколько прекрасных возможностей в нашем пространстве», - поделилась Мишина.
«Могу купить в отеле за 3$ свой любимый кокос, а могу гнать на квадроцикле по берегу атлантического океана среди пальм, останавливаться, сбивать кокосы, разбивать их о камни и наслаждаться дарами, никому при этом не будучи обязанной... Люблю каждый момент. Благодарю каждую секунду», - пишет «Холостячка».
В подтверждение своих слов Мишина показала фото, на котором запечатлена с кокосом на фоне морского пейзажа. Она позировала в купальнике телесного цвета.
Кадры произвели настоящий фурор в Сети.
«А я всё радуюсь, что вы не только потрясающе красивы, но и очень умная: такой пост! Как же повезло Эллерту, но уж если быть до конца честной, то и вам. Счастья вам большого и долгого», «Вы прекрасная пара🔥 а так же вы прекрасная семья🔥❤️ счастья вам и любви❤», «Кайф...как же классно отдыхать семьей», «Ксения на второй фотке, Вы прям Амазонка», «Как же мне нравятся Ваши фото) такие живые, простые, настоящие», «Суперсемейка», - пишут в комментариях.
Напомним, роскошная Мишина разделась перед Эллертом, "холостячка" завелась: "Проси, что хочешь"
Как сообщала Politeka, избранник "Холостячки" Мишиной Эллерт не смог сдержать злость, видео: "Официальный м*дак недели"