Актриса Ксения Мишина показала, как развлекается с Александром Эллертом на отдыхе
Как передает Politeka.net, новым снимком артиста поделилась на своей страничке в Instagram.
Ранее Мишина вместе со своим сыном Платоном и победителем шоу "Холостячка" Александром Эллертом отправились в отпуск в Доминиканскую республику.
По словам актрисы, поездка стала для нее "путешествием души".
"Валяться под пальмами, пить кокосы, сгорать на солнце, нырять в океане, кричать от жжения соли в глазах, объедаться фруктами, канючить у Эллерта красивую фотку, менять купальники, ходить босиком, не хотеть засыпать, хотеть рано просыпаться, чувствовать запах тёплого ветра, наслаждаться каждой минутой, наслаждаться любимыми ... Всё, что представляла теперь в моем пространстве! Люблю, благодарю", - сообщила Мишина в подписи к снимку с райским пейзажем.
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На опубликованном кадре она позировала, лежа на пляже в купальнике и шляпке.
Снимок пришелся по душе Эллерту.
"Завтра я буду просить такую фотку", - сообщил Александр, на что получил утвердительный ответ от своей любимой.
"Проси, что хочешь", - написала Ксения.
Поклонникам актрисы также понравился пейзаж и они не скупились на лестные комментарии.
"Ксю, это очень сильно видно! Вы все такие счастливые! Такие молодцы, что именно таким составом поехали в ваше первое путешествие! У вас улыбка не сходит с лиц! Это и есть - счастье! Вы это заслужили", "Какая же вы классная семья.Вот так выглядит счастье...Очень рада за Вас", - писали под снимком Ксении.
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