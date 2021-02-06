Актриса Ксения Мишина показала, как развлекается с Александром Эллертом на отдыхе

Как передает Politeka.net, новым снимком артиста поделилась на своей страничке в Instagram.



Ранее Мишина вместе со своим сыном Платоном и победителем шоу "Холостячка" Александром Эллертом отправились в отпуск в Доминиканскую республику.

По словам актрисы, поездка стала для нее "путешествием души".

"Валяться под пальмами, пить кокосы, сгорать на солнце, нырять в океане, кричать от жжения соли в глазах, объедаться фруктами, канючить у Эллерта красивую фотку, менять купальники, ходить босиком, не хотеть засыпать, хотеть рано просыпаться, чувствовать запах тёплого ветра, наслаждаться каждой минутой, наслаждаться любимыми ... Всё, что представляла теперь в моем пространстве! Люблю, благодарю", - сообщила Мишина в подписи к снимку с райским пейзажем.

На опубликованном кадре она позировала, лежа на пляже в купальнике и шляпке.

Снимок пришелся по душе Эллерту.

"Завтра я буду просить такую фотку", - сообщил Александр, на что получил утвердительный ответ от своей любимой.

"Проси, что хочешь", - написала Ксения.

Поклонникам актрисы также понравился пейзаж и они не скупились на лестные комментарии.



"Ксю, это очень сильно видно! Вы все такие счастливые! Такие молодцы, что именно таким составом поехали в ваше первое путешествие! У вас улыбка не сходит с лиц! Это и есть - счастье! Вы это заслужили", "Какая же вы классная семья.Вот так выглядит счастье...Очень рада за Вас", - писали под снимком Ксении.

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