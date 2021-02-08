Актриса Ксения Мишина, первая украинская "Холостячка", вызвала ажиотаж любопытным кадром на отдыхе в тропиках

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в бежевом бикини по пояс в океане. В настоящее время парочка с детьми отдыхают в Доминиканской Республике - Ксения долго мечтала о таком отпуске.

Как призналась сама Мишина, ее фотографировал возлюбленный. Задний фон с лицом немного "поплыли", но зато сразу заметно, на чем именно делал акцент Эллерт: крупным планом заснят аппетитный бюст актрисы. Мокрый топ самым выгодным образом обтянул ее прелести, и это первое, что бросается в глаза.

"Давайте все-таки решим, круто фоткает @ellert_a или нет ?😂 Да/Нет 👇", - спросила у поклонников Мишина.

Примечательно, что многие стали указывать на недостатки этого замечательного снимка, поэтому Эллерт не выдержал и отозвался в комментариях, пошутив: "Заблокирую всех, кто ответит НЕТ...💚"

Как бы там ни было, кадр несомненно вызвал резонанс, публика "выстроилась в очередь", чтобы поделиться своим мнением:

"Конечно же НЕТ,))) вы шо гоните))) Ксю, не вздумай ему давать себя фоткать, когда научится фоткать на совесть😂тогда можно) Удаляй🤭я жду!"

"Всё, что ему надо было - он сфоткал 😏"

"Саша однозначно самый лучший фотограф🔥😅💚❤️"

"Огонь просто, все пропорции соблюдены 😂"

"В глазах своего любимого Вы на любых фотографиях красивые😍"

"Ой, ну давайте похвалим, старался же"

"С акцентом на глаза 🔥😂 суперски!"

"Неистово 😂"

"Прекрасный кадр получился👍"

"Что ж, часто ожидание не соответствует реальности 🤧😂"

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