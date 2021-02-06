Героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина стойко терпит все приколы своего возлюбленного комика Александра Эллерта даже на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, счастливая пара вместе с детьми отправилась погреться в Доминиканскую республику и регулярно делится кадрами своего отпуска. Александр Эллерт показал в сториз "Инстаграм", как развлекается в океане вместе с актрисой.

Он снял на камеру, как Ксения Мишина дрейфовала на волнах в обтягивающем коричневом купальнике верхом на надувном матрасе. Знаменитая красотка приняла изящную позу, скрестив ноги и вытянув руку с оттопыренными пальчиками.

"Вы доплачивать будете за матрас? Нет? Ну, извините", - произнес Александр Эллерт и сбросил Ксению с матраса у самого берега. Холостячка удивилась такому сюрпризу, но судя по реакции, выходка бойфренда ее только позабавила.

В следующем ролике Александр показал свою дочь Элю, которая порезвилась в теплой воде вместе с сыном Ксении, Платоном. Дети принялись весело толкаться на матрасах.

"Мне кажется, до нашего приезда никто не знал, что можно надувать матрасы и купаться", - резюмировал Эллерт за кадром.

Ранее Ксения уже успела сделать несколько фотосессий в купальнике на пляже и в гамаке между буйством пальм и невероятной красотой лазурной глади. Недавно звезда также выложила в сторис несколько кадров, на которых выгнула спину в купальнике и показала стройную утонченную фигурку.

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