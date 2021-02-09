Главный герой "Холостяка" Никита Добрынин устроил романтичный отдых с беременной женой

Сейчас мужчина проводит свободное время с молодой женой, которая находится на пятом месяце беременности. Никита вместе с Дашей провели также яркий отдых на Мальдивах и сделали довольно много фото и видео оттуда, которые периодически теперь показывают в Инстаграм.

В этот раз Никита рассказал о разнице отдыха дома и на роскошном курорте, чем и удивил фанатов. Свой пост Добрынин сопроводил соответствующим фото:

«Знаете, какая сегодня разница между Киевом и Мальдивами? Да никакой разницы😅 Уже никуда не спешишь, все встречи перенёс в онлайн и вокруг пустыня. Ещё заметил, что сейчас прям дико стрессовый период, море дел и и кучу нервов. Если думаете, что вы одни такие, расслабьтесь, все сейчас живут в режиме «ретроградный Меркурий»», - написал Никита.

Вот как реагируют в сети:

«Выдыхаем🤌🏽;Какие вы красивые 😍😍😍 бесконечного счастья вам❤️; Хорошенькие🤗❤️; самые лучшие💞; Какова красота 😍🥰; Это точно; Спасибо и ретроградному Меркурию тоже😁; Дуже круто!😍; Фото, природа, вы - все выглядит шикарно💕; Классно! Теперь все свои проблемы можно свалить на ретроградный меркурий!😉; Да, на моё здоровье это повлияло 🥺 Надеюсь на лучшее 👍🏻😁».

Также ранее супруга Никиты Даша сняла ролик, в котором в комической форме акцентировала внимание на недостатки нервного супруга. В видео она показала, как Никита забывает убирать за собой в ванной, громко говорит по телефону, раздражается, когда у него что-то не выходит и мусорит одеждой, выбрасывая ее на пол или диван.

«Один день из жизни моего мужа😈», - написала Квиткова.

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