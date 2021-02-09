Алексей Тригубенко, которому в финале шоу "Холостячка" Ксения Мишина предпочла Александра Эллерта, восхитил поступком

Тригубенко решил отблагодарить поклонниц за поддержку и приятные слова и провел фан-встречу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на его страницу в соцсети.

"Мои хорошие!❤️ Я долго думал, как можно отблагодарить вас за поддержку, за все эти приятные слова, которые вы говорили мне, когда вышел проект "Холостячка". За то, что остаётесь со мной, что становитесь огромной и важной частью моей жизни. Я пытался найти, как я могу вас отблагодарить", - написал Алексей.

Также он показал фото с мероприятия, которое, похоже, прошло в приятной дружественной атмосвере.

На одном из фото, Тригубенко расплылся в улыбке во время объятий с незнакомкой.

Поклонницы восхищены поступком Тригубенко.

«Поздравляю с фан-встречей, очень рада за вас, что Вы решились это сделать», «Спасибо ещё раз Вам за встречу. Безумно атмосферно и вдохновляюще было», «Класс, спасибо за невероятные впечатления, кучу инсайтов, за эти высокие вибрации», «Алексей, как здорово, что Вы остаётесь таким чутким и благодарным человеком, который успевает сделать миллион дел и не забывает при этом уделить внимание своим поклонникам», - пишут в комментариях.

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