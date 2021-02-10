Ксения Мишина решила раскрыть секреты «Холостячки» Ирине Федишин, которую она случайно встретила на курорте

Как известно, главная героиня шоу «Холостячка» отправилась нежиться на пляжах Доминиканской республики со своим возлюбленным Александром Эллертом. Парочка вовсю делится яркими кадрами с курорта, не стесняясь демонстрировать свои чувства друг к другу.

Впрочем, их отдых не обошелся и без приятных неожиданностей. Так, на днях певица Ирина Федишин рассказала у себя в Инстаграм, что они с мужем поселились в том же отеле, что и Мишина с Эллертом. Пары встретились и уже успели познакомиться поближе.

«Бывает же такое?! заехали в один отель, еще и рядом поселились. Это была приятная встреча, мы ближе познакомились семьями. Очень красивая и позитивная пара. Теперь делимся впечатлениями от отдыха», - написала Федишин в своем Инстаграм.

Позже Эллерт у себя в Сториз показал веселые посиделки на пляже с новыми друзьями. Так, на кадрах можно увидеть, как Мишина и Федишин сидят в купальниках на лежаках и весело посмеиваются.

В начале видео можно услышать, как Мишина произносит фразу «Все плохо».

«Секретики рассказываем…про «Холостячку», - прокомментировал происходящее Александр.

«Ксюша, расскажи все секретики! А нам так интересно, мы так слушаем», - добавила Федишин.

В свою очередь, «холостячка» решила помешать любимому делиться этими кадрами в сети, воскликнув: «Нельзя такое снимать!». Судя по всему, она считает, что людям не стоит это видеть.

Напомним, Мишина в бикини превратилась в амазонку и показала, как фартануло Эллерту: «Каждый раз удивляюсь…».

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