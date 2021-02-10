"Холостяк" Никита Добрынин нарвался на критику из-за спиртного в руках беременной Даши Квитковой

Как пишет Politeka.net, харизматичный "Холостяк" Никита Добрынин решил порадовать свою беременную жену Дашу Квиткову незабываемой загородной поездкой по снегу, но среди красивых и гармоничных кадров поездки, которые он показал в Instagram, появилась бутылка со спиртным, что вызвало много вопросов у поклонников.

Никита Добрынин показал яркие кадры, снятые во время снегопада где-то за городом. Добрынин привез туда свою беременную супругу, чтобы вместе провести время, немного повеселиться, и, конечно же, отдаться романтическим порывам.

На кадрах Никита целует Дашу и нежно ее обнимает. А после пара садится на открытый багажник автомобиля, и Добрынин достает бутылку с игристым вином. На кадрах видно, как Даша Квиткова держит в руке бокалы в радостном предвкушении сладкого напитка, а Никита наполняет бокалы шампанским до верху.

После этого пара устроила небольшую пробежку по дороге под снегом, а Никита даже станцевал Даше небольшой танец около машины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

И хотя кадры, показанные в виде своеобразного "калейдоскопа", были очень яркими, чувственными и наполненными эмоциями, поклонники Никиты Добрынина не оценили романтическое видео с "Холостяком" и его беременной супругой.

Много вопросов вызвала бутылка спиртного, которое, как известно, беременным употреблять нельзя. Между поклонниками даже возник небольшой спор в комментариях, в который в конце концов вмешался сам Никита Добынин, расставив все точки над "і".

"Разве можно пить шампанское беременным?"

"Она не пьет, это просто реклама."

"Ну, рекламировать то, что не пьешь, это по сути обман. Я уже не говорю о том, что это вредно".

"Она любит мартини и до беременности они иногда его пили. А сейчас из-за беременности она не пьет, а рекламу делать нужно"

"Это не означает, что это хорошо"

"А вы видите, что она его пьет? Даша просто держит бокал, вот и все"

"Беременным пить алкоголь НЕТ. Я не беременный, честно. Оставили машину и тогда можно. Так что не придирайтесь, а откройте и себе бутылочку Асти",- вмешался Добрынин со своими оправданиями и завершил спор.

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