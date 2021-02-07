"Значит, может быть мальчик"

Победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, изумила новыми кадрами

Будучи на пятом месяце беременности, 22-летняя Даша активно делится с поклонниками своими переживаниями в ожидании первенца.

Так, жена Добрынина опубликовала в своем Инстаграм свежее видео, в котором показала бэкстейдж фотосессии, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Улыбающаяся Квиткова, с распущенными волосами, позировала в боди телесного оттенка, накинув на плечи мужской пиджак серого цвета.

"Сегодняшний бекстейдж, без обработки и фильтров🤍 Вообще не верю, что живот растёт настолько быстро, я просто не успеваю. Сегодня снимали с @olegbogdancom для социального проекта @viva_ukraine_magazine 🤍", - поделилась девушка в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые предположили, что у пары будет мальчик - мол, животик большой. Даша ответила, что пол будущего малыша станет известен уже через несколько дней.

"Так красиво😍"

"Как??? Я думала вы надули живот😁"

"Вау круто 🔥"

"Боже😍вам вагітність до лиця😍ви дуже красива жінка😘"

"Ты такая миленькая пузяшка 😻❤️"

"Оооо, какой животик"

"Это я считаю самой идеальной фигурой у девушки 😍"

"Большой живот, значит может быть мальчик 👦" - "или девочка 😹 узнаем 13го числа)"

"Красивый животик💜"

Отметим, ранее Даша рассказывала о том, сколько уже успела набрать килограммов за свою беременность. По словам девушки, за четыре месяца к ее 55 кг "ДО" прибалось всего три.

"Сейчас могу позволить себе съесть шпроты с крабовым салатом. Ну, а когда, если не сейчас, мне наслаждаться этой возможностью. Вот серьезно. Я не переедаю, как многие могли подумать. Стабильно завтракаю, обедаю и ужинаю. Нормальной, человеческой едой", - рассказывала жена Добрынина о своем рационе.

Напомним, беременная жена "Холостяка" Добрынина впервые показала животик, не сдержав эмоций: "наконец...".

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