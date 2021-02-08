Беременная победительница «Холостяка» с Никитой Добрыниным Даша Квиткова показала, каким на самом деле бывает ее муж

Несколько дней назад Даша объявила о своей беременности и рассказала о том, как проходит ее режим дня в новом «формате», как она готовится к появлению на свет первенца и что будет покупать. Также девушка рассказала о питании. После Квиткова решила показать и своего супруга с другой стороны.

Дело в том, что Даша сняла ролик, в котором в комической форме акцентировала внимание на недостатки нервного супруга. В видео она показала, как Никита забывает убирать за собой в ванной, громко говорит по телефону, раздражается, когда у него что-то не выходит и мусорит одеждой, выбрасывая ее на пол или диван.

«Один день из жизни моего мужа😈», - написала Квиткоа.

Поклонники сразу же ответили:

«Аууф🔥; Только у меня муж нормальный как я поняла?; Носков только не хватает😂; понимание того, что вы можете приеду попадать друг друга, видите недостатки и все равно бесконечно любите - кааайф ❤️; Эти брызги на зеркале ... 🤬; чего они все такие одинаковые?) особенно незакрытые шафи🤣; И всегда виноват диван в том, что он об него зацепился😹😹😹😹❤️ кайф!».

Отметим, Даша насладилась временем, проведённым в отпуске на Мальдивах, и теперь готова заниматься своим блогом дальше. В черном купальнике Квиткова понежилась на побережье на закате. По мнению Даши, сейчас люди часто обсуждают окружающих в независимости от того, чем их знакомые будут заниматься.

«Люди будут обсуждать независимо от того, чем мы будем заниматься, так что мы должны делать то, что приносит радость и проживать нашу лучшую жизнь🤍», - написала Даша.

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