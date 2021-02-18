Бывшая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина разыграла настоящую сцену между ней и ее избранником Александром Эллертом

Пара хотя и не так давно вместе, но успела покорить сердца украинцев, пишет Politeka.net. Влюбленные проводят много времени вместе, не стесняясь выставлять чувства напоказ.

Пара приходит вместе на интервью, и постоянно балуют своих подписчиков совместными кадрами времяпрепровождения.

В этот раз влюбленные побывали в гостях на Ютуб-канале "НО ЭТО НЕ ТОЧНО", где разыграли настоящую "драму". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, ведущий в шутку шлепнул себя по ноге. А позже Эллерт предложил Ксении попробовать на себе, как это, и шлепнул ее тоже.

Ксения сказала, что ей больно, а потом в шутливой форме стала высмеивать действия возлюбленного.

"Это абьюз! Это физическое насилие!... Ты здесь стоял и на всю страну заявлял, что никогда в жизни бить меня не будешь", - сказала Мишина, разыгрывая настоящий скандал.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина поделилась болезненными воспоминаниями о своих предыдущих отношениях.

Звезда рассказала - бывший возлюбленный не разрешал ей сниматься в кино и устраивал скандалы. Актрисе даже приходилось обращаться в полицию.

Артистка призналась, в то время, когда она повстречала бойфренда, у нее были тяжелые времена. Мужчина проявлял заботу, но постепенно она заметила давление. Из-за унижений и "репрессий" начались ссоры, в ход шли даже кулаки.

К счастью, Ксении удалось уйти из этих отношений.

Напомним, мокрая "Холостячка" Мишина бесстыдно оседлала Эллерта, перепутав его с другим: "Это фиаско и развод"

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