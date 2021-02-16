Александр Эллерт огорошил "Холостячку" Ксению Мишину своей выходкой после отпуска

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички Эллерта и Мишиной в Instagram.

Эллерт любит экспериментировать с внешностью. Так, недавно он сделал стрижку, как у «Космоса» в «Бригаде».

А на этот раз избранник Мишиной пошел дальше и сделал весьма оригинальный дизайн бороды. Правда, похоже, фолловерам Эллерта в Сети такой стилль не понравился.

Отметим, такой эксперимент не оценила и сама «Холостячка» Мишина.

«Любимый, скажи, что это прикол. Ну, пожалуйста. Это ужас», - отреагировала на обновления образа любимого.

Эллерт попытался назвать преимущества такого образа, но это не подействовало.

«Это превосходно. Ну. Смотри, оно убирает второй подбородок. Это добавляет сексуальности. Оно просто… ну смотри, какой я, такой итально горячий», - продолжал веселиться Александр.

«Саша, вот там вот дверь, иди к своему этому барбершоперу, чтобы он все это убирал. Сейчас же. Этот ужас», - ответила Ксения.

При этом Эллерт не растерялся, и пригрозил новыми эксперементами с образом.

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