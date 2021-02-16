Бывшая "Холостячка" Ксения Мишина показала неожиданные кадры с Эллертом и детьми в воде

"Холостячка" Ксения Мишина в своем Instagram продолжает радовать поклонников яркими снимками с отдыха в Доминиканской Республике, где она находится вместе с Александром Эллертом и детьми. В этот раз она показала кадры водных процедур и юмор своего любимого, пишет Politeka.net.

На фото абсолютно мокрая Ксения Мишина позировала в воде. "Холостячка" была в веселом настроении и решила сделать забавный снимок, используя необычный ракурс. Она потянулась руками к камере, как будто бы стараясь схватить ее руками. При этом лицо Мишиной было почти неузнаваемым: звезда зажмурила один глаз и, смеясь, задорно высунула язычок на бок. Казалось, что она вот-вот готова схватить камеру и утопить в воде.

Примеру Ксении Мишиной последовал и ее сын Платон, который также повторил движение мамы, потянувшись к камере ладонями. Мальчик стоял по пояс в воде и веселился. Не отстала от "Холостячки" и дочка Эллерта, которая все сделала по ее примеру. При этом она радостно улыбалась.

А вот сам Александр Эллерт решил отличиться от компании и вместо ладоней потянул к камере свои белые пяточки. Избранник Мишиной был очень доволен собой и старался удержаться на воде, чтобы его ноги оставались на поверхности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Поклонники Мишиной в комментариях отметили ее веселые водные забавы и подчеркнули, что Александр нестандартно подходит к развлечениям.

"Вот что по настоящему "руки из ж*пы", "Ну такие вы котики", "Саша с ногами вперёд", "У кого-то вместо рук - ноги", "Такие вы классные", "Кайф", "Все на позитиве, и с улыбкой", "Саша конечно же отличился", "Опять пятки",- написали фолловеры в соцсети.

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