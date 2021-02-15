Финалист шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко рассказал о разочаровании в первой любви

Отвергнутый Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко продолжает посвящать поклонниц в свою личную жизнь. На странице шоу "Холостячка" в Instagram рассказали о первой любви финалиста проекта, пишет Politeka.net.

В публикации Алексей Тригубенко предстал в красивом сером пиджаке, надетым на коричневую футболку поло. В руках он держал красную розу и слегка улыбался.

По словам Алексея Тригубенко, незабываемое чувство первой любви он испытал, когда ему было всего 13 лет. Юный Алексей встретил девушку во время новогоднего отдыха в Карпатах и долго не решался к ней подойти. Но когда им все-таки удалось познакомиться, влюбленные проговорили всю ночь до утра.

"Ее звали Настя, она приехала из Одессы с родителями на отдых...

Мы просидели до утра, просто общались и танцевали. Когда в 6 утра мы разошлись спать, я ещё два часа не мог уснуть",- рассказывает Тригубенко.

Он признается, что девушка по-настоящему его очаровала и он настолько не верил своим эмоциям, что чувствовал себя как во сне.

"Я никогда не испытывал таких чувств, не встречал девушку, которая меня бы так поразила. Она мне понравилась абсолютно всем. Это было, как во сне",- говорит участник "Холостячки".

Но после того, как подростки разъехались по домам, Алексей Тригубенко полностью окунулся в свои романтические чувства к девушке и даже писал стихи. Целых полгода они вели активную переписку, которая постепенно иссякла, а летом Алексею удалось попасть в Одессу и назначить Насте свидание на набережной.

"Приехал на место встречи, прождал два часа, но она так и не пришла. А телефон был выключен. До сих пор не могу понять, почему она так поступила",- делится разочарованный Алексей Тригубенко.

Напомним, возлюбленный "Холостячки" Мишиной Эллерт возомнил себя Тарзаном, решившись на отчаянный шаг: "Саня, ты же боишься"

Как сообщала Politeka, Алексей Тригубенко растаял в объятиях незнакомки, позабыв о "Холостячке" Мишиной: "Невероятные впечатления…"

Также Politeka писала, что избранник "Холостячки" Мишиной Эллерт не смог сдержать злость, видео: "Официальный м*дак недели"