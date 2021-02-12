Полуйфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак засветился без брекетов, понравившись Алексею Тригубенко
Финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко после своего участия в шоу активно ведет свою Instagram-страницу, и в этот раз он рассказал о "торжественном событии" в жизни своего экс-конкурента. В своем Stories он признался, что Андрей Рыбак теперь выглядит совсем по-другому, пишет Politeka.net.
Участник "Холостячки, Андрей Рыбак, сражавшийся за сердце Ксении Мишиной на проекте вместе с Тригубенко и Эллертом, стал совсем другим, о чем рассказал сам Алексей. По его словам брекеты, которые недавно носил Рыбак, уже исчезли и он теперь заслуживает комплиментов от поклонников. Алексей Тригубенко отметил, что его коллега по проекту стал еще красивее и теперь для него начинается абсолютно новая жизнь.
"Друзья, вы слышали новость, что Андрей Рыбак снял брекеты, и теперь он стал еще красивее. Поэтому зайдите на его страничку и посмотрите, как он выглядит, и давайте напишем ему что-то хорошее, ему будет приятно. Все-таки новая жизнь начинается",- рассказал в своем Stories Алексей Тригубенко.
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А чтобы поклонники действительно увидели перемены, Андрей Рыбак добавил короткое видео о том, как он теперь выглядит без брекетов.
Рыбак снял обращение к своим подписчикам на фронтальную камеру смартфона, чтобы его поклонницы смогли вблизи оценить его "обновленные" зубки, а заодно послушать немного нового о Ксении Мишиной.
На видео Андрей Рыбак сидит в своем автомобиле в теплой куртке, но без шапки. Кадры показывают, что его улыбка действительно изменилась, поэтому Алксей Тригубенко оказался прав.
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