Актриса Ксения Мишина и главная героиня шоу "Холостячка" высказалась по поводу последней критики в свой адрес
После того, как звезда отправилась на отдых в Доминикану вместе с сыном и своим возлюбленным Александром Эллертом, актриса получает множество комментариев о том, как должна себя вести, как разговаривать и как одеваться. Сама Мишина на едкие слова не обращает внимания, ведь поклонников у нее в разы больше, чем критиков.
Тем не менее, Ксения отметила тот факт, что многих беспокоит тема «переодевания» - раз на последних фото звезда позирует в одном и том же купальнике. Эмоционально и в забавной форме отвечая хейтерам, Мишина сказала:
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«Для особо эмоциональных моих поклонниц! Девочки, посмотрите, какой прекрасный у меня купальник. Какие трусики, да с какой талией! А бретельки какие… А какой загарчик у меня будет, м-м-м-м! Всем на зависть. Девочки, вот это вот всё, все эти тряпочки – вообще не имеют никакого значения. Главное, какой ты человек внутри», - прокомментировал Ксения.
Также звезда покрасовалась идеальной и подтянутой фигуре в модном купальнике и отшутилась по поводу удачного кадра с рукой избранника – Александра Эллерта.
«На первый взгляд может показаться, что на отдыхе я запустила свою правую ногу, но на самом деле это просто моя вторая половинка», - написала Ксения.
«Ваша пара прекрасна и дети оболденные..вы пример женщины; У Вас шикарное чувство юмора😂; Где брали купальник, не подскажете?; Счастье в каждом кадре; Нравится такой стиль:); Ну тут она кажется выше меня, эти штучки Инстаграммные. прям песня, бомба, ракета; ты что, только один купальник взяла с собой?», - написали пользователи.
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