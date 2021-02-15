Бывшая "Холостячка" Ксения Мишина показала неожиданное фото, сделанное на пляже вместе с Эллертом

Ксения Мишина нашла свою любовь на проекте «Холостячка», хотя изначально была настроена весьма скептически. Теперь же звезда буквально заваливает Инстаграм романтичными фото со своим избранником, который не менее пылко проявляет свои чувства. В отпуске в Доминикане пара устроила весьма яркую фотосессию.

Дело в том, что звезды решили сняться прямо в море, а для большей откровенности Ксения сняла лифчик. В объятиях Эллерта, Мишина прикрылась лишь валентинкой на бюсте, что сразу же обратило внимание фанатов на себя.

«Есть одна очень важная вещь — к нам всегда притягиваются те партнеры, которых мы заслуживаем и которые несут нам ценные уроки. Такие партнеры, которые подсвечивают наши темные места, те части нас, которые мы не принимаем или даже не осознаем. Но все эти части нужно принять, увидеть и дать им место» - написала ранее Мишина о своих отношениях.

В День Святого Валентина актриса решила признаться в любви шоумену, а также сообщила, что их семейный отдых подошел к концу.

«Так интересно выходит, 14 февраля мы проведём в самолёте на высоте в 10к метров над уровнем океана. Это значи, что я как обычно буду бояться, а он как обычно будет держать меня за руку и утешать смешными историями...», - написала Ксения.

"Любимые наши, с праздником вас❤️💚любите друг друга ещё сильнее день ото дня😍", "Отметка не та", "Ох и бусинки какие; Очень очень сильно вас любим. Любви вам бес", " Вы не того Эллерта отметилии в описании", "Неистовые наши, с праздником 💚!Бесконечной любви и счастья ♾❤", "Самая крутая и красивая пара года!!", "Вы со своей любовью действительно космические", - высказались в сети.

Напомним, "Холостячка" Мишина похвасталась роскошной квартирой, где поселилась с Эллертом: "Очень нестандартная"

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