Полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак и после окончания шоу продолжает дружить с победителем Александром Эллертом

Они часто видятся, обмениваются подарками и обсуждают события из жизни. То, что "Холостячка" Ксения Мишина сделала свой выбор в сторону одного из них, не отменяет крепкой мужской дружбы, считают парни.

Как передает Politeka.net, Рыбак опубликовал свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых запечатлел очередную долгожданную встречу с Эллертом. Последний только недавно вернулся из Мальдив, где отдыхал с Мишиной и детьми, и привез другу необычный презент. Радостный Александр вручил Андрею бутылку с напитком насыщенного янтарного цвета - предполагается, что "градус" у этого чудо-эликсира максимальный.

У Рыбака, к сожалению, не нашлось, что вручить товарищу. Но в диалоге тот нечаянно раскрыл правду о редком и опасном недуге, которым страдает Эллерт.

"Я б тебе манго подарил... Но... у чувака аллергия на манго... Реально. У тебя, тип, аллергия на богатую жизнь?", - спросил Рыбак у Эллерта.

"Получается, что да", - ответил с улыбкой тот. И даже показал наглядно, что будет, если он отведает этот заморский фрукт (изобразил из себя мертвого, с высунутым языком).

Стоит отметить аллергия на манго действительно существует. Реакцией на этот плод, кроме синдрома оральной аллергии, может быть также контактный дерматит (покраснение, зуд, отек и шелушение кожи). Но самым опасным моментом является то, что аллергия может проявляться анафилаксией. Эта смертельно опасная реакция требует срочной медицинской помощи.

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