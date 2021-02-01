Победитель шоу "Холостячка", избранник Ксении Мишиной Александр Эллерт похвастался новой прической

Как передает Politeka.net, новую стрижку он показал на своей странице в Инстаграм в разделе сторис.

«Знаете, где я вчера пропадал? Почему меня не было в Сторис? Потому что я делал себе новую стрижку. Как у «Космоса» в «Бригаде», да?», - говорит возлюбленный Мишиной.

Но тут в рассказ Эллерта вмешался его друг, который также участвовал в шоу "Холостячка" Андрей Рыбак.

«Та никто не заметил, что ты пропадал», - сказал он. При этом оба товарища начали смеяться.

Далее Эллерт решил похвастаться своей прической еще и за рулем машины.

«Я специально снял лобовое стекло с машины. Езжу, чтобы ветром укладка вот так целый день держалась», - пошутил избранник "Холостячки".

При этом он признал. что с новой прической заметнее стала его седина, и добавил, что кого-то это удивляет.

Отметим, недавно выяснилось, что Ксения Мишина и Александ Эллерт были знакомы еще до проекта «Холостячка». Они познакомились на программе "Интуиция", которая выходила на канале СТБ.

На шоу "Интуиция" Мишина и Эллерт были приглашены в качестве друзей, участников Тины Кароль и Евгения Кошевого.

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